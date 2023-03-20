На трамвайному маршруті №33 відремонтовано колії та випущено нові вагони "Татра-Юг", - Кличко
Трамвайний маршрут №33 у Києві повністю відновлено. Там відремонтовано колії та курсуватимуть нові вагони "Татра-Юг".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
"Сьогодні на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 новеньких трамваїв українського виробника "Татра-Юг". Тепер маршрут курсування повністю відновлений. Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Карельським провулком", - повідомив Віталій Кличко.
За його словами, загалом оновлено 1076 метрів трамвайної колії. Замінено 1809 шпал, демонтовано 2 стрілочних переїзди. Наразі завершують роботи з благоустрою.
Інтервал руху трамвая №33 у пікові години складатиме 15 хвилин.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 березня у зв’язку із закінченням ремонту трамвайних колій повністю відновлюється рух 6 трамвайних маршрутів, які раніше працювали за скороченими схемами: №№ 8, 22, 23, 29, 32 і 33.
Також повідомлялося, що на червоній гілці Київського метрополітену почав курсувати патріотичний арт-потяг, який розписали митці у подарунок місту. На його вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що стали символічними за час повномасштабної війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.