Трампа чекає важке рішення щодо України на переговорах із Путіним, - Bloomberg

Європа стурбована: Володимир Путін тестує рішучість США, а Дональд Трамп опинився в складній ситуації. Президенту США доведеться прийняти важке рішення у своєму прагненні покласти край війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Bloomberg.

Як наголошується в публікації, європейські чиновники заявляють, лідеру США, можливо, доведеться зробити вибір: він може почати чинити тиск на Росію або піти на дедалі суттєвіші поступки Путіну, щоб укластися у встановлений ним самим термін припинення бойових дій.

У Європі вважають, що Москва має намір продовжити обговорення і звузити рамки переговорів, щоб змусити США поступитися. Рішення Трампа пов'язати відносини з Москвою з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, також надало Путіну важіль.

Затягування часу

"Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони просто тягнуть час", - заявив Трамп 25 березня в інтерв'ю Newsmax.

За словами однієї людини, знайомої із задумами Кремля, після того, як на переговорах Росія виклала свої вимоги щодо пом'якшення санкцій, вона вимагатиме, щоб майбутні угоди включали аналогічні гарантії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує бажання Трампа домогтися припинення вогню як можливість вставити свої вимоги в угоди, які мали бути безумовними. Він сказав, що його сили дотримуватимуться часткового перемир'я негайно.

Під час паралельних переговорів у Саудівській Аравії з українською та російською делегаціями цього тижня офіційні особи США прагнули домогтися негайного припинення вогню на морі та припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Однак Москва поставила свою участь у чорноморській угоді в залежність від низки попередніх умов, включно з пом'якшенням санкцій.

Наразі між Росією та Україною в Чорному морі практично немає військового протистояння, оскільки Київ змусив Кремль передислокувати свої кораблі серією атак із використанням морських безпілотників.

У заяві США за підсумками зустрічей йдеться про те, що Москва і Київ домовилися розробити механізми реалізації заборони на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

За даними Білого дому, США також "допоможуть відновити доступ Росії на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування і поліпшити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".

Адміністрація Трампа раніше дала зрозуміти союзникам, що не зніме обмеження на торгівлю з Росією до закінчення війни, хоча пом'якшення санкцій, найімовірніше, буде частиною будь-якої угоди.

Серед вимог Кремля у вівторок росіяни закликали дозволити деяким банкам повернутися в міжнародну платіжну систему SWIFT. Для того, щоб такий крок був ефективним, потрібна згода Європейського Союзу, який також обмежив доступ кредиторів до системи. Європейські чиновники заявили, що це малоймовірно і потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.

Мирні зусилля

Адміністрація Трампа має намір досягти повного припинення вогню вже 20 квітня, повідомляло раніше Bloomberg. Але європейські чиновники заявили, що це виглядає дедалі амбітніше. З огляду на поточний статус переговорів, знадобляться місяці, щоб опрацювати деталі остаточної угоди, заявили вони.

Незважаючи на зусилля Трампа, основні вимоги Путіна не змінилися, за словами західних чиновників. Вони включають в себе бажання нейтралізувати українських військових, анексувати території, які Москва окупувала і незаконно оголосила російськими, і припинити постачання зброї Києву.

Європейські чиновники заявили, що сподіваються, що Трамп зрештою дійде висновку, що Путін нерозумний або нещиро бажає міцної мирної угоди. Проте чиновники заявили, що прагнення президента США до швидкого вирішення конфлікту ускладнює прогнозування того, яке рішення він ухвалить у кінцевому підсумку.