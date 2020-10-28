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Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией

США, Среда 28 октября 2020 05:57
Трамп заявил о военном превосходстве США над Россией
Фото: Дональд Трамп (іnstagram.com/realdonaldtrump)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военному превосходству США. Также он заявил, что ядерное оружие находится "в наилучшем виде".

Об этом Трамп сказав во время выступления в штате Висконсин, передает Fox News.

По его словам, США удалось выйти на лидирующие позиции в этой сфере.

"Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют", - сказал Трамп.

Отдельно он выделил ядерное вооружение, отметив, что сейчас оно находится в наилучшем виде.

При этом американский лидер подчеркнул, что военная мощь нужна США для сохранения мира, который они собираются поддерживать с помощью силы.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне отмечают, что Москва намеренно затягивает переговоры.

Также ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американская сторона предложила России подготовить меморандум с вооружений, который не требует ратификации.

Кроме того, США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиоружиеДональд Трамп

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