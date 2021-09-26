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Трамп заявил, что от участия в выборах президента его удержит только болезнь

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Воскресенье 26 сентября 2021 00:49
Трамп заявил, что от участия в выборах президента его удержит только болезнь Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что от президентских выборов 2024 года его может удержать только плохое состояние здоровья. Трампу 75 лет, ранее он не раз намекал на возможное участие в следующих выборах, однако прямо об этом не заявлял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Real America's Voice

При этом бывший глава государства отметил, что чувствует себя хорошо.

"Это мог бы быть нехороший звонок от доктора или что-то похожее. Такое тоже бывает. Просто не могу терпеть того, что делают с нашей страной", - заявил Трамп.

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

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Дональд Трамп
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