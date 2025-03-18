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Трамп та Путін погодилися, що Іран не повинен мати можливість знищити Ізраїль, - Білий дім

Вівторок 18 березня 2025 20:13
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Трамп та Путін погодилися, що Іран не повинен мати можливість знищити Ізраїль, - Білий дім Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Близькому Сході. Обидва погодилися, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Як повідомили у Білому домі, Трамп та Путін широко обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.

"Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими країнами для забезпечення якнайширшого застосування (цих домовленостей, - ред.). Обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль", - додали в адміністрації Трампа.

Розмова Трампа та Путіна

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час розмови Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню. На цю пропозицію вже погодилася Україна під час перемовин із США у Саудівській Аравії минулого тижня.

Також російський диктатор заявив про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Детальніше про розмову Трампа та Путіна читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп Володимир Путін Близький Схід Іран Ізраїль
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