Трамп та Путін погодилися, що Іран не повинен мати можливість знищити Ізраїль, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Близькому Сході. Обидва погодилися, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

"Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими країнами для забезпечення якнайширшого застосування (цих домовленостей, - ред.). Обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль", - додали в адміністрації Трампа.

Як повідомили у Білому домі, Трамп та Путін широко обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.

Розмова Трампа та Путіна

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час розмови Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню. На цю пропозицію вже погодилася Україна під час перемовин із США у Саудівській Аравії минулого тижня.

Також російський диктатор заявив про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Детальніше про розмову Трампа та Путіна читайте у матеріалі РБК-Україна.

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