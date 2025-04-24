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Трамп спробами врятувати Росію системно її руйнує, - експерт

Київ, Четвер 24 квітня 2025 18:54
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Трамп спробами врятувати Росію системно її руйнує, - експерт Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Президент США Дональд Трамп "руйнує" Росію. Його дії спричинили різке падіння цін на нафту.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Загородній.

"У них (Вашингтона, - ред.) є бажання це (врятувати Росію, - ред.) зробити, слідувати своїй політиці. Тому що мотивація - це насамперед протистояння з Китаєм. Але, врешті-решт, я думаю, що вони вже доходять до того, що з росіянами взагалі немає сенсу про щось говорити. Що Росію потрібно ділити вже з китайцями, тут по-іншому вже не вийде", - вважає Загородній.

Він зазначив, що Трамп "системно працює на руйнування Росії". Він захищає свої інтереси і провокує економічну кризу, яка автоматично викличе падіння цін на нафту.

"Він не може одночасно врятувати Росію і перезапустити свою економіку. Він руйнує. Байден не руйнував, а Трамп системно її руйнує. Тому така біганина, давайте щось підписувати. Але ми теж багато чим розчаровані", - додав Загородній.

За його словами, Трамп не діє хаотично - у його зовнішній політиці є чітка логіка і стратегія.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно запровадив додаткові тарифи проти більш ніж 180 країн.

При цьому Китай вирішив відповісти американському лідеру тією ж зброєю. На тлі такої торгової війни ціни не нафту почали різко падати.

Також причиною падіння цін на нафту стало рішення ОПЕК+ різко збільшити видобуток нафти. Детальніше про те, як це може вплинути на війну в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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