Трамп спробами врятувати Росію системно її руйнує, - експерт

"У них (Вашингтона, - ред.) є бажання це (врятувати Росію, - ред.) зробити, слідувати своїй політиці. Тому що мотивація - це насамперед протистояння з Китаєм. Але, врешті-решт, я думаю, що вони вже доходять до того, що з росіянами взагалі немає сенсу про щось говорити. Що Росію потрібно ділити вже з китайцями, тут по-іншому вже не вийде", - вважає Загородній.



Він зазначив, що Трамп "системно працює на руйнування Росії". Він захищає свої інтереси і провокує економічну кризу, яка автоматично викличе падіння цін на нафту.



"Він не може одночасно врятувати Росію і перезапустити свою економіку. Він руйнує. Байден не руйнував, а Трамп системно її руйнує. Тому така біганина, давайте щось підписувати. Але ми теж багато чим розчаровані", - додав Загородній.

За його словами, Трамп не діє хаотично - у його зовнішній політиці є чітка логіка і стратегія.