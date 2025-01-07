Трамп: Росія напала на Україну після того, як побачила виведення військ США з Афганістану
Виведення американських військ з Афганістану було проведено "погано". Росія, побачивши це, зважилася почати повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Трамп заявив, що він був при владі, коли "воєн не було", але тепер він "повертається у світ, який горить".
При цьому обраний президент США розкритикував те, яким чином було проведено виведення американських військ з Афганістану. За словами Трампа, він би вивів війська з Афганістану раніше, ніж президент Джо Байден, і це "було б зроблено з гідністю і силою".
"Те, як вони вийшли, було обурливо. Залишивши мільярди доларів абсолютно нового військового обладнання, яке я купив, у руках афганців. І конкретно - талібам", - додав Трамп.
Він підкреслив, що виведення американських військ з Афганістану було проведено "погано".
"І через це, я думаю, Росія пішла і напала на Україну, коли побачила це. Вони сказали: "Ці хлопці некомпетентні - вони не знають, що роблять". Але тепер ми знаємо, що робимо", - додав політик.
Виведення військ США з Афганістану
Нагадаємо, у квітні 2021 року стало відомо, що США почали виводити свої війська з Афганістану, які перебували там з 2001 року. Повністю американських солдатів з країни вивели 31 серпня 2021 року.
Війська США були відправлені в Афганістан для боротьби з тероризмом після терактів 11 вересня.
За інформацією NBC News, команда Дональда Трампа може готувати трибунал для офіцерів, які брали участь у виведенні військ США з Афганістану.
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