Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность ухода в отставку. Однако, в Конгрессе хотят объявить ему импичмент.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По словам источника, для Трампа отставка означает признание поражения и он не пойдет на такой шаг.

"Он (Трамп, - ред.) этого не сделает", - считает источник.

Как отмечает телеканал, президент США сможет дойти до конца своего срока "без такого рода унижения".

"Мы пройдем 20-е число (20 января, день инаугурации избранного президента США Джо Байдена) и двинемся дальше", - сказал собеседник телеканала.

Напомним, Майкл Пенс назвал условие объявления импичмента Трампу. Он считает возможным использование 25-й поправки к Конституции Штатов, однако, все же, выступил против отстранения Трампа.

Ранее Reuters писал, что Палата представителей США проголосует вопрос об импичменте президента Дональда Трампа 13 января. Скорее всего, нижняя палата Конгресса одобрит запуск процедуры.