Трамп провів перший в історії саміт із криптовалют, але ціна біткоїна все одно впала

Білий дім провів у п'ятницю перший в історії саміт з криптовалют. Однак незважаючи на це, ціна біткоїна все одно стала меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Однак, деякі інвестори, очевидно, очікували більшого. Після завершення саміту ціна біткоїна впала на 4%, і за підсумками тижня, знизилася приблизно на 8%.

Як пише видання, саміт зібрали лідерів індустрії, яка стала найбільшою групою донорів на виборах 2024 року. Метою заходу було підтвердити прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа зробити Сполучені Штати "криптостолицею світу". Крім того, офіційно відмовитися від жорсткого регулювання галузі, запровадженого за колишнього президента Джо Байдена.

Що передувало падінню ціни

Нагадаємо, джерелом падіння ціни біткоїна став Девід Сакс, головний спеціаліст Білого дому з питань ШІ та криптовалют.

Зокрема, президент США підписав у четвер указ про створення "стратегічного резерву біткоїнів". Але через деякий час Сакс уточнив, що у Штатів немає активних планів щодо додаткових закупівель криптовалюти.

Замість цього резерв складатиметься з наявних запасів біткоїнів, конфіскованих правоохоронними органами у підозрюваних або вилучених під час цивільних розглядів.

Крім того, стриману реакцію висловив Джефф Парк, керівник інвестиційної групи біткоїнів Bitwise, назвавши деталі указу "неідеальним результатом".

"Президентський указ - це всього лише політична директива, яка може залишитися чинною або зникнути так само легко, як указ Байдена про гендерно-афірмативну допомогу для неповнолітніх або його розпорядження про обмеження індустрії ШІ... Без законодавчої підтримки, що відображає волю суспільства і політичних коаліцій, це навряд чи стане переломним моментом, який призведе до очікуваних масштабних наслідків", - написав він у соцмережі Х.

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