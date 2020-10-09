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Трамп планирует встретиться с избирателями в эту субботу

Вашингтон, Пятница 09 октября 2020 06:40
Трамп планирует встретиться с избирателями в эту субботу
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп, у которого неделю назад подтвердили коронавирус, заявил, что он может провести митинг во Флориде в эту субботу. Он планирует встретиться с избирателями.

Об этом Трамп сказал в эфире Fox News.

Трамп сказал, что, скорее всего, в пятницу он пройдет тестирование на COVID-19.

Также он уверяет, что чувствует себя "очень хорошо" и может вернуться к предвыборной кампании в субботу вечером, возможно, с митингом во Флориде.

Ранее его врач сообщил, что Трамп завершил курс терапии и вероятно сможет вернуться к публичным выступлениям в субботу.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.

Из-за болезни Трамп отказался участвовать в дебатах, запланированных на 15 октября.

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