Трамп оголосив у США надзвичайний стан: що сталося

Президент США Дональд Трамп оголосив у Штатах надзвичайний стан для захисту енергетичної системи країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті Білого дому.

"Сьогодні президент Дональд Трамп підписав Указ про захист безпеки, цілісності та надійності електрообладнання систем великої енергетичної потужності, що використовується в Сполучених Штатах, зокрема від втручання іноземних суб'єктів", - йдеться на сайті Білого дому.

Що важливо розуміти, цей указ президента США передбачає запровадження надзвичайного стану через "незвичайну та надзвичайну" загрозу з боку електрообладнання для потужних енергетичних систем, виготовленого за межами США.

На думку американської влади, таке обладнання може створювати вразливості для національної безпеки.

Для зменшення ризиків указ, зокрема, обмежує придбання та встановлення у США окремих видів іноземного електрообладнання, призначеного для оптових енергосистем.

Обмеження також стосуються пов'язаного з таким обладнанням критично важливого програмного забезпечення та цифрових технологій, які можуть створювати загрозу кібербезпеці або використовуватися для втручання в роботу енергосистем.

Документ охоплює угоди з іноземними громадянами, якщо вони створюють значний ризик саботажу, несанкціонованого доступу чи інших втручань, які можуть мати серйозні наслідки для безпеки та стійкості критичної інфраструктури США.

Водночас дія указу не поширюється на об'єкти місцевого розподілу електроенергії.

Також міністру енергетики США надається право після консультацій з іншими членами уряду встановлювати додаткові умови щодо використання та експлуатації такого обладнання.

Крім того, міністр енергетики має розробити необхідні правила для реалізації указу, визначити обладнання оптових енергосистем, яке може становити потенційну загрозу, та підготувати рекомендації щодо усунення відповідних ризиків.