Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою телескопи й місії на Марс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Запропонований Трампом річний бюджет для Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) на 2026 рік передбачає майже дворазове скорочення фінансування наукового напряму агентства. Зокрема, пропонується припинити фінансування інших важливих ініціатив, таких як повернення зразків ґрунту з Марса та запуск нового космічного телескопа.

Пропозиція була надіслана до NASA в четвер, 10 квітня, у рамках постійного процесу погодження між федеральними агентствами та Управлінням з питань бюджету Білого дому для фіналізації бюджетного запиту Трампа на 2026 рік.

Видання нагадало, що агентство отримало бюджетний запит лише наступного дня після того, як кандидат Трампа на посаду керівника NASA - мільярдер, підприємець та інвестор місій SpaceX Джаред Айзекман - заявив, що агентство повинно мати змогу одночасно реалізовувати програми висадки людей на Місяць і Марс. Він зазначив, що Трамп прагне започаткувати нову золоту епоху науки та відкриттів.

"Я захоплений наукою і нічого не бажаю більше, ніж продовжувати спостерігати за тим, як NASA намагається розкрити таємниці Всесвіту", - сказав Айзекман американським сенаторам під час слухань щодо його затвердження на посаді у Вашингтоні.

Вивчення Землі й телескопи

Проект бюджету пропонує скоротити приблизно 3,9 млрд доларів для всього наукового директорату NASA, що значно менше за 7,3 млрд доларів, виділених цьому підрозділу у 2024 фінансовому році.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, бюджетний запит передбачає більш ніж 50% скорочення місій агентства з вивчення Землі та майже 70% скорочення відділу астрофізики агентства, порівняно з ухваленим бюджетом на 2024 рік. Інші наукові відділи також зазнають суттєвих скорочень.

Речник NASA підтвердив, що агентство отримало попередній бюджетний запит на 2026 фінансовий рік і розпочало процес розгляду, але не підтвердив конкретні цифри.

Крім того, у проекті бюджету пропонується продовжити фінансування космічних телескопів "Габбл" і "Джеймс Вебб", що розміщені та функціонують у космосі.

Однак у документі не передбачається фінансування інших телескопів, що вказує на можливе скасування запуску нового космічного телескопа імені Ненсі Роман - потужної обсерваторії, розробленої для вивчення еволюції галактик, зірок і далеких планет.

Очікувалося, що телескоп імені Роман буде запущений до травня 2027 року, а загальний бюджет місії складе 4,3 млрд доларів. Однак наразі він вже зібраний і проходить випробування в Центрі космічних польотів NASA імені Ґоддарда, що дозволяє запустити його вже восени 2026 року.

Дослідження Марсу

У запропонованому бюджетному запиті також не передбачено чіткого фінансування для ініціативи NASA з повернення зразків ґрунту з Марса. Ця програма розпочалася із запуску марсохода Perseverance, який вже збирає зразки ґрунту Червоної планети з лютого 2021 року.

Однак у 2024 році NASA визнало, що витрати на розробку решти обладнання для повернення цих зразків суттєво перевищують запланований бюджет і зазнають істотних затримок.

Для вирішення проблеми, агентство звернулося до комерційної космічної індустрії та інших установ із запитом на подання пропозицій щодо ефективнішого виконання програми. У січні NASA оголосило, що планує визначитися з остаточним варіантом реалізації програми у другій половині 2026 року.

За даними Bloomberg, бюджетний запит також передбачає істотні скорочення фінансування підрозділів NASA з планетології та геліофізики, що може призвести до скасування програм, які наразі розробляються або вже функціонують у космосі.

Після отримання NASA попереднього варіанту бюджетного запиту, агентство має надати свої зауваження щодо запропонованих змін до Управління з питань бюджету Білого дому, перш ніж остаточний варіант буде оприлюднений пізніше в цьому році. Проте остаточне рішення щодо затвердження запропонованих змін до бюджету на 2026 рік буде ухвалювати Конгрес США.