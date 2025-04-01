Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду щодо України
Дональд Трамп заявив про своє бажання, щоб російський диктатор Володимир Путін "уклав угоду" про припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На думку президента США, Путін доведе справу до кінця і все ж погодиться завершити війну. Він додав, що не хотів би вводити мита на російську нафту, про що заявив раніше.
"Я хочу, щоб він уклав угоду, щоб ми припинили вбивати російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я хочу бути впевненим, що він доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.
Крім того, він торкнувся теми корисних копалин України. Президент США заявив, що українська сторона в обмін на підписання документа вимагає нібито вступ до НАТО.
"Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. Усе було готово. І я почув від вас (від преси)... Я ще не говорив із ними, але через вас дізнався, що тепер вони кажуть: "Ми укладемо цю угоду, тільки якщо вступимо до НАТО" або щось на кшталт цього. Ну, по-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, я думаю, що ще задовго до Путіна їм сказали, що в НАТО їх не приймуть", - заявив глава Білого дому.
Американський лідер додав, що питання вступу України до НАТО (або ж її прагнення), ймовірно, і стало причиною початку війни.
Що передувало погрозам Трампа
Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін озвучив ідею запровадити в Україні "тимчасове управління під егідою ООН", щоб провести вибори (за його версією, Зеленський нелегітимний).
Неназваний представник Білого дому, лідери Європи та інші політики відкинули цю пропозицію, заявивши, що президент України Володимир Зеленський був обраний легітимно і демократично, і тільки Конституція і народ визначають владу в країні.
У неділю Трамп в інтерв'ю NBC News сказав, що дуже злий на Путіна через його тиск щодо Зеленського, а також через те, що війна досі триває. У зв'язку з чим пригрозив ввести мита на російську нафту. Причому ті, хто купуватимуть її, не зможуть вести бізнес у США.
Також зазначимо, що вчора речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що Трамп не схвалив ідею про тимчасову владу в Україні, яку запропонувала РФ.
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