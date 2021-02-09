Трамп должен быть осужден Сенатом в рамках импичмента, - Палата представителей
Обвинители от Палаты представителей Конгресса США считают, что Сенат должен осудить экс-президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Его обвиняют в подстрекательстве сторонников к мятежу.
Об этом сообщается в документе с позицией обвинения, обнародованном пресс-службой юридического комитета Палаты представителей.
В заявлении указывается, что подстрекательство со стороны Трампа против властей Соединенных Штатов привело к нарушению процесса мирной передачи власти, и "является наиболее вопиющим преступлением против конституции из всех, которые когда-либо совершали президенты".
"Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства…", - говорится в документе.
Еще 13 января Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за отстранение тогда еще президента Дональда Трампа от власти. Он стал третьим лидером в истории страны, кого постигла эта участь.
Если американские сенаторы решат продолжить процесс рассмотрения обвинений против Трампа, их целью и результатом процесса может стать принятие запрета для 45-го президента на участие в политической жизни, например, на участие в любых будущих выборах.