Трамп должен быть осужден Сенатом в рамках импичмента, - Палата представителей

Обвинители от Палаты представителей Конгресса США считают, что Сенат должен осудить экс-президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Его обвиняют в подстрекательстве сторонников к мятежу.

Об этом сообщается в документе с позицией обвинения , обнародованном пресс-службой юридического комитета Палаты представителей.

В заявлении указывается, что подстрекательство со стороны Трампа против властей Соединенных Штатов привело к нарушению процесса мирной передачи власти, и "является наиболее вопиющим преступлением против конституции из всех, которые когда-либо совершали президенты".

"Палата представителей объявила импичмент президенту Трампу не потому, что он делал непопулярные политические высказывания. Она объявила ему импичмент потому, что он сознательно подстрекал к насильственному мятежу против государства…", - говорится в документе.