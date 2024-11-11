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Toyota Land Cruiser підготували для підкорення пустель та боліт: опубліковані офіційні фото

Понеділок 11 листопада 2024 13:54
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Toyota Land Cruiser підготували для підкорення пустель та боліт: опубліковані офіційні фото Фото: Toyota Land Cruiser підготували для підкорення пустель та боліт (прес-служба бренду)
Автор: Константин Широкун

Компанія Westcott Designs підготувала новий позашляховик Toyota Land Cruiser для підкорення міжнародної позашляхових змагань Baja.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

Серед ключових оновлень японського авто – нова багатоважільна підвіска, амортизатори Fox і 37-дюймові шини Toyo. Модернізований позашляховик вперше показали на стенді Toyota на виставці SEMA у Лас-Вегасі.

Toyota Land Cruiser підготували для підкорення пустель та боліт: опубліковані офіційні фото

Цього року на виставці SEMA представлено багато вражаючих Toyota Land Cruiser, і цей екземпляр, оживлений Westcott Designs, є одним із тих, що найбільше привертає увагу.

Команда Весткотта пофарбувала Land Cruiser First Edition 2024 року в глянсову чорну фарбу, яку потім прикрасили атласним покриттям PPF, надавши позашляховику унікального зовнішнього вигляду. Також на авто встановили комплект 17-дюймових дисків Innovate Racing G700 із золотистим покриттям, яке чудово контрастує з фарбою Toyota. Ці колеса одягнені в 37-дюймові шини Toyo Open Country NTR Desert Race.

Toyota Land Cruiser підготували для підкорення пустель та боліт: опубліковані офіційні фото

Нова багатоважільна підвіска з амортизаторами Fox обіцяє змінити те, як позашляховик справляється з розбитими дорогами. Land Cruiser також отримав фари, що здатні освітлювати навколишнє середовище попереду. На даху встановлено сім шестидюймових світлодіодних позашляхових ліхтарів, а під передньою решіткою — ще п’ять шестидюймових ліхтарів.

Завершують низку модифікацій нові гоночні сидіння Sparco Evo S QRT із п’ятиточковими ременями безпеки, що оздоблені шкірою із золотим швом.

Toyota Land Cruiser підготували для підкорення пустель та боліт: опубліковані офіційні фото

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