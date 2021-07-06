Торгпред Украины допускает введение временного запрета на экспорт металлолома

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка допускает введение Кабинетом министров временного запрета на экспорт металлолома, в случае если Евросоюз применит подобные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий торгпреда.

"Мы изучаем торговую политику ЕС и видим, что ЕС работает над тем, чтобы полностью запретить экспорт металлолома, учитывая экологические требования", - сообщил Качка.

По его словам, если ЕС пойдет на такой шаг, то "вполне вероятно, что и Украина последует этой практике".

Качка также обратил внимание на то, что вопрос металлолома во многих странах перестал быть вопросом исключительно торговой политики.

"Во всем мире внимание к металлолому растет в контексте реализации экологических целей. Это касается и ЕС. Соответственно, скорее всего, мы с ЕС будем синхронизироваться, поскольку это часть циркулярной экономики. Это намного более глубокий вопрос, чем торговля или производство", - подчеркнул замминистра.