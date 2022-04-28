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Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов

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Четверг 28 апреля 2022 11:50
Из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов Фото: из-за торговых барьеров на внешних рынках Украина потеряла 3 миллиарда долларов (freepik.com)
Автор: Артем Горовенко

Из-за торговых барьеров на внешних рынках металлопродукции - протекционистских пошлин и ограничений, - Украина недополучила $3 млрд. Она не смогла отправить за рубеж 3,5 млн тонн продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование GMK Center.

"Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода, на котором работало бы более 10 тыс. чел. Также это означает минус $3 млрд экспортной выручки и до минус 2% ВВП", - подчеркнул директор GMK Center Станислав Зинченко.

Наиболее масштабные по ущербу среди торговых барьеров против металлопродукции из Украины - антидемпинговые пошлины на г/к рулон в ЕС и арматуру в Египте. Срок их действия истекает в 2022 году.

Также ощутимыми являются спецпошлины США - на г/к толстолистовой прокат, г/к рулон, арматуру и трубы.

При этом протекционизм на мировых рынках только усиливается. Так, в марте 2022 года пошлины на импорт толстолистового проката из Украины продлила Мексика. Ограничение установлено сроком на 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС значительно подорожал металл: из-за войны Украина не может поставлять свою продукцию на рынок ЕС, а защищенные пошлинами европейские производители оказались не способны покрыть потребности рынка. Сейчас ЕС заговорил об отмене всех импортных пошлин на продукцию из Украины на год.

Ранее Великобритания отменила импортные пошлины и квоты на все украинские товары. Такой шаг позволит Украине сохранить тысячи рабочих мест, заявил президент Владимир Зеленский. В среднем импортная пошлина на товары из Украины в Британии составляла 22%.

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