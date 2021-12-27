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В Торецке произошла авария на водопроводе. В городе объявили ЧС

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Понедельник 27 декабря 2021 20:48
В Торецке произошла авария на водопроводе. В городе объявили ЧС Фото: В Торецке произошла авария на водопроводе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Торецке Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация из-за аварии на водопроводе в "серой" зоне. В городе сокращена подача воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Торецкой городской военно-гражданской администрации.

Городская комиссия по ТЭБ и ЧС из-за происшествия объявила в городе чрезвычайную ситуацию.

"Объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного", - говорится в сообщении.

Как сообщили в администрации, 26 декабря состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк.

"Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в "серой" зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время", - говорится в сообщении.

Из-за недостаточного объема поставки воды, воду будут прокачивать в определенное время, в частности:

  • 27 декабря с 19:00 до 28 декабря 8:00 - Забалочная часть города;
  • 28 декабря с 18:00 - центральная часть города, поселок Северное, город Железное.

"В связи со сложившейся ситуацией, просим население не делать разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток", - говорится в сообщении.

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