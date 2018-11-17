ТОП-10 оригинальных поздравлений с Международным днем студента

Прикольные пожелания и поздравления с юмором в День студента 2018
День студента 2018 отмечается в Украине 17 ноября и совпадает с датой международного праздника. У всех, кто устал "грызть гранит науки", сегодня есть официальная возможность оторваться по полной и отдохнуть от учебных будней.
Styler cобрал самые оригинальные и прикольные поздравления с Днем студента в стихах и короткие пожелания для друзей и близких.
С 1999 года учащиеся высших учебных заведений, техникумов, колледжей и училищ отмечают сразу два "профессиональных" праздника: Международный День студента (17 ноября), а также Татьянин день - в честь покровительницы всех студентов (25 января).
Самые прикольные пожелания с молодежным праздником в стихах:
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали -
Сами в голову влезали.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы - далеко!
Иллюстративное фото (pixabay.com/StockSnap)
Хай на парах гарно спиться,
А удома не сидиться!
Щоб конспекти не писались,
А екзамени здавались!
Щоб на парах не питали,
А відмінно завше клали!
В бібліотеку не ходити,
Над книжками не сидіти,
І шпаргалки не писати,
"Автомат" по всьому мати!
Жити щиро і на повну,
Щоб студентом бути кровно!
***
Отнюдь не чипсами студент закусит пиво -
Гранит науки застряёт в зубах.
Тебе, дружок, желаю быть счастливым,
Пусть сила будет в молодых руках,
Пусть солнце светит ярко, не печет,
А ты учись, трудись как в поле пчелка!
Тогда любой экзамен и зачет,
Как семечки ты будешь щелкать.
Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)
Студенти, вам я хочу побажати,
Щоби не мали ви ні рогів, ні хвостів,
Встигали щоб поїсти і поспати,
І щоб в гуртожитку не було тарганів.
Щоб викладач на парах не валив,
Щоб кожен з вас поменше пива пив,
І щоб в навчанні і в коханні вам везло,
І обминало у житті вас злеє зло!
***
С Днем студента! Шары славной,
Добрых преподов вагон,
Чтоб веселье бурной лавой,
Залило бы знаний дом.
Пусть, все сессии сдаются,
С легкостью, на раз и два.
Пусть, глаза твои смеются,
Будет жизнь светла, легка.
Поздравляю всех студентов,
Пусть халява к вам придет,
Пусть подарит, наконец-то,
День студента круглый год!
***
Щоб вам солодко жилося,
Щоб дружилося, спалося!
Щоб рікою пиво лилось,
Щоб студентство веселилось!
Щоб страшний ваш деканат,
Був для вас як меценат!
Иллюстративное фото (pixabay.com/janeb13 )
День СТУДЕНТА:
Утро, ноги, тапки, кран.
Завтрак, деньги, класть, карман.
Ноги, дверь, гулять, с утра.
ПИВО, ВОДКА, два, ведра.
Шум, башка, упасть, лежать.
Руки, ноги, дом, кровать.
Плохо, ночь, темно, дурман.
Утро, ноги, тапки, кран..
***
Хто не був студентом,
Тому не зрозуміти:
Як хочеться їсти,
Як хочеться пити.
Зі святом студенте!
***
Гуляй с утра и до утра,
Потом пролезешь в доктора,
Потом заслужишь монумент!
Гуляй, студент, лови момент!
Ранее стало известно, что украинские учащиеся завоевали 4 медали на международной олимпиаде по астрономии.
Также мы писали о том,что индийские студенты будут изучать правовые дисциплины по книгам о Гарри Поттере.
Видео: РБК-Украина