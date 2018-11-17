ТОП-10 оригинальных поздравлений с Международным днем студента

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Прикольные пожелания и поздравления с юмором в День студента 2018

День студента 2018 отмечается в Украине 17 ноября и совпадает с датой международного праздника. У всех, кто устал "грызть гранит науки", сегодня есть официальная возможность оторваться по полной и отдохнуть от учебных будней.

Styler cобрал самые оригинальные и прикольные поздравления с Днем студента в стихах и короткие пожелания для друзей и близких.

День студента в Украине: поздравления с праздником

С 1999 года учащиеся высших учебных заведений, техникумов, колледжей и училищ отмечают сразу два "профессиональных" праздника: Международный День студента (17 ноября), а также Татьянин день - в честь покровительницы всех студентов (25 января).

Самые прикольные пожелания с молодежным праздником в стихах:

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали -

Сами в голову влезали.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет всё пускай легко,

А проблемы - далеко!

Иллюстративное фото (pixabay.com/StockSnap)

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти не писались,

А екзамени здавались!

Щоб на парах не питали,

А відмінно завше клали!

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

Жити щиро і на повну,

Щоб студентом бути кровно!

***

Отнюдь не чипсами студент закусит пиво -

Гранит науки застряёт в зубах.

Тебе, дружок, желаю быть счастливым,

Пусть сила будет в молодых руках,

Пусть солнце светит ярко, не печет,

А ты учись, трудись как в поле пчелка!

Тогда любой экзамен и зачет,

Как семечки ты будешь щелкать.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)

Студенти, вам я хочу побажати,

Щоби не мали ви ні рогів, ні хвостів,

Встигали щоб поїсти і поспати,

І щоб в гуртожитку не було тарганів.

Щоб викладач на парах не валив,

Щоб кожен з вас поменше пива пив,

І щоб в навчанні і в коханні вам везло,

І обминало у житті вас злеє зло!

***

С Днем студента! Шары славной,

Добрых преподов вагон,

Чтоб веселье бурной лавой,

Залило бы знаний дом.

Пусть, все сессии сдаются,

С легкостью, на раз и два.

Пусть, глаза твои смеются,

Будет жизнь светла, легка.

Прикольные и короткие поздравления с Днем студента 2018

Поздравляю всех студентов,

Пусть халява к вам придет,

Пусть подарит, наконец-то,

День студента круглый год!

***

Щоб вам солодко жилося,

Щоб дружилося, спалося!

Щоб рікою пиво лилось,

Щоб студентство веселилось!

Щоб страшний ваш деканат,

Був для вас як меценат!

Иллюстративное фото (pixabay.com/janeb13 )

День СТУДЕНТА:

Утро, ноги, тапки, кран.

Завтрак, деньги, класть, карман.

Ноги, дверь, гулять, с утра.

ПИВО, ВОДКА, два, ведра.

Шум, башка, упасть, лежать.

Руки, ноги, дом, кровать.

Плохо, ночь, темно, дурман.

Утро, ноги, тапки, кран..

***

Хто не був студентом,

Тому не зрозуміти:

Як хочеться їсти,

Як хочеться пити.

Зі святом студенте!

***

Гуляй с утра и до утра,

Потом пролезешь в доктора,

Потом заслужишь монумент!

Гуляй, студент, лови момент!

Ранее стало известно, что украинские учащиеся завоевали 4 медали на международной олимпиаде по астрономии.

Также мы писали о том,что индийские студенты будут изучать правовые дисциплины по книгам о Гарри Поттере.

Видео: РБК-Украина