"Точка развития": Тимошенко анонсировал обновление дорог в Чернобыльской зоне

В этом году, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, начинается обновление дорог зоны отчуждения по программе президента "Большая стройка".

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, комментируя открытие мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" на ВДНХ в Киеве.

По его словам, сейчас Чернобыль находится на пути к восстановлению.

"Человечество способно восстанавливаться, даже после глобальных катастроф. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии", - сказал заместитель главы ОП.

Он отметил, что одним из символов развития территории являются новые дороги.

"Поэтому в этом году, в 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в зоне отчуждения стартовала президентская программа "Большая стройка". В течение следующих трех лет мы планируем восстановить здесь все основные трассы, обеспечив доступ в зону отчуждения природоохранителям, ученым, энергетикам и предпринимателям. Жизнь продолжается. Все это - результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы", - резюмировал Тимошенко.

Напомним, 26 апреля состоится предварительное открытие выставки "Чернобыль. Путешествие" для генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, президента Украины и прессы. Для посетителей выставка откроется после отмены жесткого карантина.

Выставка состоит из семи смысловых блоков - от мирового контекста 1986 года к рассказу об аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, к диалогу о дальнейшей судьбе Чернобыля и его будущего.