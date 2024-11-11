За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло майже 154 тисячам родин після обстрілів

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 154 тисячам родин у 93 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Левова частка відновлень – у Дніпропетровській області. З 4 по 10 листопада тут вдалося відновити світло для 125,9 тисячі родин. З них близько 90 тисяч – після ворожої атаки 8 листопада, коли було знеструмлено 9 населених пунктів. У тому числі – міста Нікополь та Марганець.

Відновлювати електрику на Донеччині стає все важче через велику активність ворога, однак енергетики продовжують працювати попри усі безпекові виклики регіону, де ведуться активні бойові дії. Минулого тижня тут вдалося повернути електрику у 27,8 тисячі осель.

Крім того, енергетики ДТЕК відновили електропостачання 195 домівок на Одещині, що знеструмлювалися внаслідок ворожих обстрілів.

Нещодавно повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова завершив ключові етапи підготовки електричних мереж до проходження опалювального сезону.