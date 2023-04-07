Тисячі глядачів, натхненні промови та змагання за "Стінгер": як відбувся форум PRNext-2023

31 березня відбувся довгоочікуваний форум PRNext-2023 , який прикував увагу близько 3 тисяч глядачів у прямому ефірі. Під час заходу провідні представники бізнесу, фахівці з піару, маркетингу, управління репутацією поділилися своїм досвідом з учасниками форуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оргкомітет форуму.

Також серед тих, хто взяв участь у збиранні коштів для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, було визначено переможця незвичайного сувеніра – відстріляного "Стінгера", з якого було знищено російський гелікоптер.

Форум стартував із виступу голови Оргкомітету PRNext, партнера Агенції PR-Service, віцепрезидента Української PR-Ліги Олени Дерев’янко, яка розповіла про головні тенденції управління репутацією під час війни, давши таким чином імпульс і визначивши вектор подальших обговорень тем форуму.

Після цього учасники форуму почули мотиваційну, часом емоційну, промову шоумена Андрія Бєднякова, який свіжим прикладом зі свого життя показав, що ніколи не можна здаватися, маючи складні життєві виклики.

Експерт Офісу реформ Кабінету Міністрів України Максим Гардус, який має багаторічний досвід роботи у сфері комунікацій у публічному та приватному секторах, поділився своїм експертним поглядом на те, що думають про нашу країну за кордоном.

А про те, як війна вплинула на довіру людей до джерел інформації всередині країни, розповів директор соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.

Після цього відбулося дуже активне професійне спілкування з керівниками провідних українських ЗМІ. Олена Архіпова, головна редакторка УНН, Юрій Гусєв, головний редактор Delo.UA, Анастасія Зазуляк, головна редакторка сайту 24 Каналу, Анастасія Равва, головна редакторка телеканалу "Еспресо", Світлана Шереметьєва-Турчин, заступниця генерального директора інформаційного агентства РБК-Україна, обговорили редакційну політику вітчизняних ЗМІ під час війни, зміну вподобання читачів, фактчекінг новин про бізнес, взаємодію журналістів із представниками влади, а також торкнулися недоліків закону "Про медіа", який набув чинності саме в день проведення форуму.

Далі слово взяв Максим Лавриненко, засновник чи не найуспішнішого українського Telegram-каналу "Труха" та керівник проєкту онлайн-навчання "Як створити Telegram-канал з нуля"». Він поділився історією успіху свого проєкту в Telegram, розповівши про шлях зростання від локального каналу до всеукраїнської мережі.

Олег Козерод, політолог і засновник компанії Iris Consulting Group (Польща) продовжив тему важливості міжнародного іміджу України. Він розповів про реакцію світової експертної та медійної спільноти на новини з України, доповнивши Максима Гардуса, що розказав про бачення ситуації зсередини країни.

Євген Малолєтка, найкращий фотограф-документаліст 2022 року за версією видання The Guardian і лауреат міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта, який також працював у Маріуполі під час облоги міста російськими окупаційними військами, продовжив тему інформаційних потреб іноземних ЗМІ, озвучивши свою проникливу розповідь про зроблені під час війни кадри. Євген зазначив, що наразі надважливо доносити до іноземної авдиторії правду, якою б жахливою вона не здавалася.

Далі учасники форуму ознайомились з експертним поглядом на креативний контент Гліба Проненка, співвласника та СЕО МOKO digital, який підняв усім настрій своїм виступом.

Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній Нова пошта, розповіла про пріоритети в комунікаціях під час війни, а також показала креатив компанії в соцмережах – конкретні приклади успішного системного підходу до управління репутацією.

Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв'язків із громадськістю та ЗМІ, виступила з розповіддю про те, як її компанія вчинками підтверджує репутацію небайдужого бізнесу, котрий переймається майбутнім нашої країни.

Після подвійного занурення у тему роботи з іноземними медіа у вигляді експертних поглядів зсередини та ззовні країни учасники форуму ознайомились з історією з реального сектору економіки. Наталя Лехка, очільниця піар-команди агрохолдингу HarvEast і лауреат почесного звання "Кращий маркетинг- та PR-директор агрогалузі України" в конкурсі Agro Champions, поділилася цікавим для колег досвідом про те, як у спілкуванні з іноземними ЗМІ пройти шлях від "Як-як називається ваша компанія?" до "Ви наш улюблений спікер, дайте коментар".

Продовжуючи міжнародну тематику, лідер піар-команди компанії Ajax Systems Віра Щербакова розповіла про виклики, які стоять перед українськими компаніями, що прагнуть виходити на іноземні ринки.

Ігор Блистів, маркетинг-директор і директор з інновацій компанії "Кормотех", у своєму виступі показав гарний приклад того, як відбувалася технологічна революція у конкретній недиджитальній компанії.

Наразі штучний інтелект – одна з найобговорюваніших тем у світі. Тільки ледачий не грався, мабуть, з тією чи іншою нейромережею або чатом GPT. Завдання прояснити ситуацію у нашумілій останніми місяцями темі взяла на себе Марина Городіщева, голова маркетингового відділу в компанії Eventyr.pro.

Як зазначила Олена Дерев’янко, після виступу Марини з’явилося більше матеріалу для роздумів і рішень в контексті професійного застосування штучного інтелекту.

Турбулентність, яка накрила світ через всі тектонічні зрушення та потрясіння, породжує різноманітні креативні ідеї. Тим більше, що з розвитком нейромереж можливостей для їхнього втілення побільшало. Але у цьому потоці треба розібратися: що в тренді, а що ні; де смак, а де несмак; що на часі, а що ні? З цим учасникам форуму допоміг розібратися засновник найтитулованішої української агенції з веброзробки Vintage Web Production Євген Кудрявченко. Показані Євгеном реальні приклади «зашкварного» і крутого креативу прояснили, як сьогодні має виглядати якісна комунікація в українських соцмережах.

Також на форум завітав гість із Нідерландів – експерт з маркетингу в соціальних мережах Клайв Роуч, який працює у сфері цифрового маркетингу з 1997 року. Його детальний і структурований виступ допоміг зрозуміти користь спільнот В2В для побудови успішного бізнесу.

Альона Гусєва, спеціаліст, консультант і лектор із персонального брендингу і міжнародного піару та комунікацій, поставила фінальну точку в тематиці соціальних мереж, розповівши про їхні тренди.

Тарас Тополя, соліст популярного українського гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні, волонтер і доброволець Сил тероборони ЗСУ, завершив "конференціальну" частину своєю потужною мотиваційною промовою. Він розповів, як змінилися його життя і творчість після 24 лютого 2022 року. Акцент Тараса на тому, що за піаром не сховати порожнечу і він корисний лише для того, що має зміст, став яскравим завершенням усіх обговорень форуму.

У межах "освітньої паузи" до учасників форуму звернулася ректор Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська, а Олена Дерев’янко розповіла про свою збірку наукових і науково-популярних статей "Загальна теорія репутації", яка невдовзі буде презентована на Лондонській книжковій ярмарці.

Окрім цього, Євген Загорулько, фахівець-практик у галузі управління репутацією, та Дмитро Олтаржевський, доктор наук із соціальних комунікацій, професор ННІ журналістики КНУ, презентували першу монографію, присвячену корпоративним комунікаціям, – "Корпоративні комунікації: свіжий погляд". Книга, яка органічно поєднує здобутки академічної науки та практики управління корпоративними комунікаціями, вже з’явилася на YAKABOO. Гроші від продажів спрямують на підтримку ЗСУ.

Протягом дня форуму усі його учасники, які надсилали донати для підтримки бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, мали можливість виграти тубус від ПЗРК "Стінгер", з якого було знищено російський гелікоптер. Переможцем став Сергій Демченко.

І, нарешті, кульмінацією заходу стало оголошення переможців VIII Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти".

Переможцями стали компанії, які продемонстрували високий рівень управління репутацією протягом надскладного 2022 року. Ознайомитися зі списком переможців можна тут.

Попри онлайн-формат форум виявився дуже насиченим, а подекуди й доволі емоційним.

Від оргкомітету форуму:

"Ми почули багато цікавих інсайтів і корисної інформації від топспікерів, отримали драйв і натхнення від професійного обміну думками.

Саме тому ми вирішили зберегти запис для тих, хто пропустив форум. Запис буде доступним за символічний донат – 100 грн, який спрямує на купівлю ретрансляторів для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Для отримання доступу до запису форуму і додаткових подробиць пишіть нашому адміну @admprnext в телеграм https://t.me/prnext2023

Нагадаємо, що цьогоріч взяти участь у PRNext вперше в історії форуму можна було безоплатно, оскільки всі витрати взяли на себе Оргкомітет і партнери проєкту – компанії "АТБ", "Нова пошта", "Епіцентр", "Хенкель" та смачний партнер заходу – Київський БКК.