Тимошенко: государство сконцентрирует внимание на нескольких портах, остальные передадут в концессию

Большинство украинских портов будут переданы в концессию, а в государственном управлении останется несколько ключевых и выгодных с экономической точки зрения.

"Предыдущая команда Министерства инфраструктуры занималась украинскими портами, но новая команда и новый министр хотят ускорить темпы развития. Этому помогает и Верховная рада и Офис президента", - подчеркнул он.

Тимошенко, который занимается координацией программы президента "Большая стройка", подчеркнул, что инфраструктурная программа направлена ​​не только не внутренние перевозки, но и на международный транзит. Поэтому развитие водных путей - в приоритете.

"Почему мы хотим отдавать большинство портов в концессию? Государство не может управлять таким количеством портов на качественном уровне. Именно поэтому мы сконцентрируем внимание на нескольких самых выгодных с экономической точки зрения", - заявил замглавы ОП.

В качестве примера он привел порт "Южный", являющийся государственным предприятием.

"Южный" очень выгодно расположен в географическом плане. Туда уже зашла новая команда, новый руководитель. И за первый полный месяц работы на 15% увеличилось количество обработки грузов. Сейчас команда работает над тарифной политикой. Я думаю, по результатам этого года все увидят, как государство может сконцентрировать внимание на одном или нескольких портах и ​​увеличить экономическую выгоду", - отметил Тимошенко.

Также на форуме Тимошенко рассказал, как Офис президента и правительство работают над решением проблем моряков, возникших из-за коррупционной системы переаттестации.

"С 1 сентября в тестовом режиме мы запустим систему электронной сертификации - и моряки, наконец, поймут, что не надо входить в коррупционные связи для того, чтобы получить сертификат", - заверил он.