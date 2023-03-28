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В окупованому Бердянську людям подають непридатну технічну воду

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Бердянськ, Вівторок 28 березня 2023 14:53
В окупованому Бердянську людям подають непридатну технічну воду Фото: у тимчасово окупованому Бердянську вода з Дніпра майже зникла (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Бердянську (Запорізька область) вода з Дніпра майже зникла, городянам подають технічну воду, яка не придатна для побутового використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У місті приблизно така сама ситуація, яка була ще у 1980-ті, коли через водопровідну мережу подавалась технічна вода, а питна офіційно подавалася лише через колонки", - сказав заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

За словами чиновника, питну воду городяни беруть із 4-х колонок. У них подається вода із свердловин із села Азовське. Він також додав, що через дії окупантів у січні обміліло Каховське водосховище і тепер з нього неможливо наповнювати водою водопровід . Він наголошує, що така ситуація може призвести і до того, що без централізованого водопостачання залишиться окупований Крим.

У такій ситуації мешканцям Бердянська доводиться купувати воду у тих виробників, які працюють на окупантів. Дудукалов зазначає, що місцеві стали заручниками ситуації, яка може змінитись лише після деокупації півдня України.

"Проблема в тому, що ми не можемо навіть спокійно розраховувати на природні джерела, тому що Бердянськ знаходиться на морі і буріння вниз призведе до морської води, підґрунтових вод", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Бердянську росіяни планують створити курорт для своїх військових, перетворивши його на закритий об'єкт.

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