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Тіло дитини знайшли у готелі: в Мюнхені українку підозрюють у тяжкому злочині

00:10 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Тіло дитини знайшли у готелі: в Мюнхені українку підозрюють у тяжкому злочині Фото: німецькі правоохоронці (Getty Images)
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У Мюнхені зранку 4 листопада, в готелі в готелі Eden Hotel Wolff, поліція вивила тіло 12-річного хлопця. Підозрюють у вбивстві матір загиблого українку, яка намагалась скоїти суїцид після ймовірного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке ЗМІ TAG24.

"Сьогодні вранці в готельному номері на вулиці Арнульфштрассе, неподалік від головного вокзалу, було знайдено тіло дванадцятирічної дитини", - пише видання.

Зазначається, що поруч із дитиною знайшли її матір, яка отримала тяжкі травми - за інформацією газети Bild, вона є громадянкою України.

"Наразі кримінальна поліція розглядає цю справу як імовірне вбивство. Розслідуванням займається відділ, що спеціалізується на розкритті вбивств", - додали в TAG24.

Також відомо, що працівнику готелю знадобилася допомога. За словами поліції, для підтримки було залучено групу кризового реагування.

Наразі поліція вивчає записи з камер відеоспостереження в готелі. Попередні дані свідчать про те, що мати могла вбити свою дитину, після чого, ймовірно, спробувала вчинити самогубство.

Генеральне консульство України в Мюнхені підтвердило інцидент для hromadske. Там повідомили, що матеріали передали до суду, який має розглянути їх 5 листопада.

Раніше повідомлялось про загибель українки в Німеччині, яку штовхнув з платформи під потяг 31-річний чоловік.

Ще РБК-Україна писало, як в готелі Польщі знайшли тіла двох чоловіків. Одним із загиблих виявився громадянин України, який проживав у номері впродовж останніх двох років.

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