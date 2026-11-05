Тіло дитини знайшли у готелі: в Мюнхені українку підозрюють у тяжкому злочині

У Мюнхені зранку 4 листопада, в готелі в готелі Eden Hotel Wolff, поліція вивила тіло 12-річного хлопця. Підозрюють у вбивстві матір загиблого українку, яка намагалась скоїти суїцид після ймовірного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке ЗМІ TAG24 .

"Сьогодні вранці в готельному номері на вулиці Арнульфштрассе, неподалік від головного вокзалу, було знайдено тіло дванадцятирічної дитини", - пише видання.

Зазначається, що поруч із дитиною знайшли її матір, яка отримала тяжкі травми - за інформацією газети Bild, вона є громадянкою України.

"Наразі кримінальна поліція розглядає цю справу як імовірне вбивство. Розслідуванням займається відділ, що спеціалізується на розкритті вбивств", - додали в TAG24.

Також відомо, що працівнику готелю знадобилася допомога. За словами поліції, для підтримки було залучено групу кризового реагування.

Наразі поліція вивчає записи з камер відеоспостереження в готелі. Попередні дані свідчать про те, що мати могла вбити свою дитину, після чого, ймовірно, спробувала вчинити самогубство.

Генеральне консульство України в Мюнхені підтвердило інцидент для hromadske. Там повідомили, що матеріали передали до суду, який має розглянути їх 5 листопада.