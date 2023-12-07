ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На тілі Киви виявлено два кульові поранення

Росія, Четвер 07 грудня 2023 09:20
UA EN RU
На тілі Киви виявлено два кульові поранення Фото: на тілі Киви виявлено два кульові поранення (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тілі ліквідованого екс-депутата Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Слідчого комітету РФ по Московській області.

"На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення", - йдеться у повідомленні.

Як заявляють у СК РФ, слідчі вже оглянули місце події, вилучивши змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

"Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці", - уточнюють у відомстві.

На даний момент призначено низку експертиз. Кримінальну справу за фактом вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії по Московській області.

Ліквідація Киви

Про ліквідацію Киви стало відомо увечері 6 грудня. У СК РФ розповідали, що Кива гуляв територією парку, прилеглого до котеджного селища, де в нього кілька разів стріляли. Кива помер на місці.

РБК-Україна на власні джерела повідомляло, що Киву ліквідували у рамках спецоперації СБУ. Пізніше у ГУР підтвердили ліквідацію екс-депутата. Докладніше про те, чим запам'ятався Кива – читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ілля Ківа
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО