Тест-драйв Mazda CX-90: переваги та недоліки семимісного кросовера

Нове покоління великих кросоверів від Mazda на нашому ринку представлене моделями СХ-60 та СХ-90. Сьогодні у нас на тесті – більший автомобіль з двох. Попри солідні габарити, візуально машина не видається масивною. До того ж, має доволі серйозні динамічні характеристики. То ж як авто веде себе на трасі, та чи важко з ним справлятись у місті? Відповідаємо на ці та інші питання у нашому матеріалі.

Великий та стрімкий

Mazda CX-90 – це вже друга модель нової преміум-родини бренду під назвою Large Product Group, в основу якого лягла платформа класичного компонування. раніше компанія представила базовий кросовер Mazda CX-60 для ринків Японії, Європи та Австралії, наступний член родини – це повнорозмірний трирядний кросовер, якому дісталася роль флагмана.

Від носа до центральних стійок Mazda CX-90 практично повторює модель CX-60: різними зроблені бампери, а ще флагман має більш пухкі крила і розширений хромований декор. Задня частина кузова повністю оригінальна: розтягнута колісна база, збільшений задній звис, більше площа бічного скління. Запропоновано колеса діаметром до 21 дюйма – саме найбільшого розміру колеса і встановлені на тестовому авто.

І оскільки це флагман, Mazda CX-90 спочатку вражає розмірами – адже знайомство з будь-яким автомобілем починається із зовнішності. Підходиш до кросовера і розумієш, наскільки він великий. Довжина моделі сягнула 5,12 м, що трохи більше, ніж у Mazda CX-9 і набагато більше, ніж у Mazda CX-5 (4,57 м.) Так само CX-90 вища та ширша за "дев`ятку". Також неможна не помітити доволі цікаві пропорції машини.

Естетика дизайну побудована навколо концепції "кабіна ззаду", в якій салон ніби зміщений трохи назад, а капот дещо довший. Посилюють ефект і пластичні панелі кузова, створюючи гру світла та тіні, а також сильно заокруглена кормова частина. На цей ефект також "грає" величезна решітка радіатора, яка майже повністю витіснила фари головного світла на крила. Все це створює фундаментальний образ, але разом із тим цікаві вигини панелей додають зовнішності витонченості.

І погодьтеся, новий "маздівський" темно-малиновий колір Artisan Red, розроблений спеціально для моделі, дуже личить кросоверу. Як кажуть дизайнери компанії, це ідейний спадкоємець їх відомого кольору Soul Red Crystal. Слід додати, що пропонується новий відтінок без жодних доплат, як це буває зазвичай. Про інтерес до авто говорить і той факт, що власниця такої ж СХ-90, але у сірому кольорі, порівнявшись на світлофорі, весь "червоний" роздивлялась тестове авто. Мабуть, думала, чи не помилилась вона з вибором.

Японська лаконічність

Mazda CX-90 – кросовер з повноцінним семимісним салоном, але не у всіх виконаннях. На українському ринку машина представлена у двох комплектаціях, це Premium-Line та Premium-Sport. Різниця між ними мінімальна і полягає в оздобленні салону та його конфігурації. І Premium-Sport пропонує 6-місний салон із двома "капітанськими" кріслами другого ряду.

Але на тесті в нас версія Premium-Line. Модель має оздоблення салону чорного кольору, а саме ексклюзивною шкірою Nappa. Цікаво, що частково оздоблено шкірою і передню панель, яка у стилі японського бренду виконана стриманою та лаконічною. Перед водієм ряд клавіш клімат-контролю, пара дефлекторів і панорамний кольоровий дисплей. Нічого зайвого.

12,3-дюймовий екран традиційно для мультимедіа останніх "Мазд" у русі перестає бути сенсорним, і все керування покладене на кілька клавіш та мультифункціональний джойстик. Насправді, до цього швидко звикаєш і зникає необхідність тягнутись до широкого екрана. Варто також відзначити систему кругового огляду, яка у тому числі запам'ятовує картинку та дозволяє ніби бачити поверхню під авто.

Торпедо переходить у широкий та масивний центральний тунель, який з одного боку показує наскільки широким є кросовер, а з іншого – забирає частину простору у водія та переднього пасажира. Загалом же посадка за кермом зручна, із запасом простору та регулювань навіть для високих водіїв.

Приладова панель на машині повністю цифрова, як зараз модно. Але японський автовиробник не пропонує десятки яскравих варіантів її оформлення, а концентрується на лаконічності та виведенні лише важливої інформації. На її вигляд та кольорову гаму впливають хіба що вибрані режими руху, а також відповідно активований, чи вимкнений круїз-контролю.

На другому ряду сидінь дуже просторо, тут є свій підігрів і власний клімат-контроль із регулюванням інтенсивності обдуву і розподілом повітряних потоків. На додачу шторки на вікнах і великий панорамний дах з люком. Також дві половинки другого ряду можна регулювати повздовж, і зроблено це в першу чергу для того, щоб звільнити трохи місця для пасажирів третього ряду. Для того, щоб туди потрапити, треба зсунути сидіння другого, у цьому частково допомагають електроприводи.

Звичайно, очікувати великого багажника від трирядного авто не варто – водію доступно 257 вільних літрів. Але якщо скласти пару задніх місць, то отримуємо солідні 608 літрів. До того ж, під фальшпідлогою розмістилась ще й запаска.

Найпотужніший

Не всі оточуючі здогадуються, що герой нашого тесту – найпотужніша модель у лінійці японського автовиробника. Під довгим капотом тут розташована рядна турбована "шістка" об’ємом 3,3 літра потужністю 345 к.с. А крутний момент у 500 Нм доступний вже з 2 тисяч обертів. Більше того, це найпотужніший двигун, який коли-небудь застосовувався на дорожніх машинах Mazda.

Коробка передач – восьмиступінчастий "автомат", у якого замість гідротрансформатора встановлено мокре зчеплення та скромний електромотор. Їхати на чистій електротязі не можна, тому в компанії називають таку версію "м'яким" гібридом. І нехай цей кросовер не спортивний автомобіль, цифра прискорення від 0 до першої сотні зазначена вельми амбітна – 6,9 секунди. Машина також має повний привід i-Activ із муфтою підключення передньої осі.

Задля кращої керованості спереду авто оснастили двоважільною підвіскою, а ззаду –багатоважільною. Але ні адаптивних амортизаторів, ні пневмобалонів в арсеналі немає, лише пасивна пружинна підвіска. Електронна система KPC (Kinematic Posture Control) дозволяє зменшувати крен в поворотах, підгальмовуючи внутрішнє заднє колесо. Як же їде цей непогано оснащений кросовер?

Загалом, машина не справляє враження великого та важкого кросовера. У якийсь момент здається, що керуєш максимум кросовером С-класу. Зокрема, це через доволі "піджату" та дорожню підвіску, а також "гостре" рульове кермо.

Хоча на невеликих нерівностях підвіска CX-90 показує себе енергоємною і справляється з більшістю вибоїн. Їзду не назвеш занадто м'якою, частково це обумовлено 21-дюймовими дисками, але ходова намагається нівелювати більшість недоліків дорожнього покриття.

Що стосується апетиту, то дива від 3,3-літрового мотора очікувати не варто – у місті машина з легкістю демонструє витрату у 10-12 літрів на 100 км пробігу залежно від агресивності стилю водіння, а по трасі – від 7,5 до 8,5 л/100 км. На показник безпосередньо впливає вибраний водієм швидкісний режим.

Ціна питання

Нова Mazda CX-90 в Україні коштує від 2 727 400 гривень за добре оснащену версію Premium-Line і від 2 789 800 – за шестимісний варіант Premium-Sport. Це, звичайно, чимало, проте аналогічні моделі преміум-брендів помітно дорожчі.

Переваги та недоліки Mazda CX-90

Серед переваг повнорозмірного кросовера:

Семимісний салон

Відмінна динаміка

Ефектна зовнішність

Місткий багажник

Фізична запаска

Недоліки японського кросовера: