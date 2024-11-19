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Tesla представила нового мініробота: скільки коштує та що вміє

Вівторок 19 листопада 2024 14:59
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Tesla представила нового мініробота: скільки коштує та що вміє Фото: Tesla представила нового мініробота (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Tesla представила нову фігурку людиноподібного робота за ціною у 40 доларів. Зменшена копія гуманоїдного робота Optimus в масштабі 1:10 продавалась у фірмовому інтернет-магазині з суботи, 16 листопада, та "розійшлась" по новим власникам за кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Цікаво, що модель під назвою Tesla Bot Action Figure не вміє робити майже нічого з того, чого навчили повнорозмірного андроїда, лише статично стояти. Незважаючи на відсутність функціоналу, фігурку розкупили менш ніж за добу, і тепер її можна купити тільки з рук значно вищою ціною – від 130 до 1300 доларів.

Tesla представила нового мініробота: скільки коштує та що вміє

За словами представників компанії, модель виготовлена ​​з високою точністю в масштабі 1:10 і складається з більш ніж 40 окремих деталей та 20 шарнірів. У комплекті з міні-роботом нові власники отримують зарядний пристрій та молоток CyberHammer.

Нагадаємо, що Tesla анонсувала людиноподібного робота у 2021 році. Компанія обіцяла, що він зможе допомагати людям у "небезпечних, монотонних та нудних" справах. Приблизно рік тому було представлено друге покоління – Optimus Gen 2. Він виглядає трохи інакше, плавніше рухається, краще балансує та вміє поводитися з тендітними предметами. Глава Tesla Ілон Маск сказав, що виробництво Optimus може стартувати у 2025 році.

Tesla представила нового мініробота: скільки коштує та що вміє

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Tesla Ілон Маск
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