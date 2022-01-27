ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Tesla за год увеличила прибыль почти в восемь раз

Новина українською →
США, Четверг 27 января 2022 11:48
Tesla за год увеличила прибыль почти в восемь раз Фото: автомобили Tesla (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Компания Илона Маска Tesla Motors в 2021 году получила чистую прибыль в размере 5,5 млрд долларов. Это на 665% больше по сравнению с предыдущим годом, когда Tesla впервые в своей истории получила годовую прибыль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Green Deal.

"Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок", - пишет издание.

Эти проблемы, как ожидают в Tesla, сохранятся до конца 2022 года.

Как стало известно, годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до 5,52 млрд долларов по сравнению с 721 млн долларов годом ранее. В 2020 году Tesla впервые вышла на прибыльный уровень по итогам года.

Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до 53,8 млрд долларов, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тысяч машин.

"Наши предприятия работали при неполной загрузке в течение нескольких кварталов, и основным ограничительным фактором стали проблемы в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года", - говорится в письме Tesla к инвесторам.

Напомним, ранее предприниматель Илон Маск продал более 900 тысяч акций компании Tesla. Каждая из них стоила чуть больше 6 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине