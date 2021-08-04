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В Тернопольской области мужчина возместит государству 175 тысяч гривен за поджог леса

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Среда 04 августа 2021 13:42
В Тернопольской области мужчина возместит государству 175 тысяч гривен за поджог леса Фото: в Тернопольской области мужчина возмещения 175 тысяч гривен за поджог леса (facebook.com/lugdsns)
Автор: Инна Собора

В Тернопольской области вынесли решение в отношении мужчины, который поджег лесной массив, сжигая мусор. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также обязал уплатить 175 тысяч гривен государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ГСЧС Николая Чечеткина в Facebook.

Инцидент произошел в мае этого года в городе Шумск.

"Мужчина, грубо нарушая правила пожарной безопасности, решил избавиться от лишнего мусора, а вместе с тем и части лесного массива, нанеся государству ущерб, который должен теперь возместить в размере более 175 тысяч гривен", - сообщил Чечеткин.

В отношении него Кременецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК Украины. Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

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