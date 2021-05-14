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В Тернополе до конца года возобновят самую длинную трассу области в рамках "Большой стройки"

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Тернополь, Пятница 14 мая 2021 12:11
В Тернополе до конца года возобновят самую длинную трассу области в рамках "Большой стройки" Фото: в киеве до конца года восстановят самую длинную трассу области (oda.te.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Тернопольской области до конца года будут восстановлены 212 км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Это самая длинная трасса области, а ее ремонт происходит в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщает тернопольская ОГА.

Ремонт 145 км, уточнил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, был начат в 2020 году. На отдельных участках здесь уже начали устройство финишного слоя покрытия. В частности, укладка 5-сантиметрового слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона проходит на левом проезде от села Воля к поселку Великая Березовица.

После укладки финишного слоя покрытия дорожники приступят к нанесению разметки из "холодного пластика", срок службы которого минимум 3 года.

Работы выполняет подрядная организация ООО "Техно-Строй-Центр".

Как отметили в Службе автомобильных дорог Тернопольской области, введение в эксплуатацию всего объекта произойдет только после получения положительного заключения ГП Доркачество.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большое строительство" Кирилла Тимошенко, до конца 2023 года в Украине должно быть завершено восстановление всей сети государственных дорог.

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