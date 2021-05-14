В Тернополе до конца года возобновят самую длинную трассу области в рамках "Большой стройки"
В Тернопольской области до конца года будут восстановлены 212 км дороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече. Это самая длинная трасса области, а ее ремонт происходит в рамках программы президента "Большая стройка".
Об этом сообщает тернопольская ОГА.
Ремонт 145 км, уточнил глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, был начат в 2020 году. На отдельных участках здесь уже начали устройство финишного слоя покрытия. В частности, укладка 5-сантиметрового слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона проходит на левом проезде от села Воля к поселку Великая Березовица.
После укладки финишного слоя покрытия дорожники приступят к нанесению разметки из "холодного пластика", срок службы которого минимум 3 года.
Работы выполняет подрядная организация ООО "Техно-Строй-Центр".
Как отметили в Службе автомобильных дорог Тернопольской области, введение в эксплуатацию всего объекта произойдет только после получения положительного заключения ГП Доркачество.
Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большое строительство" Кирилла Тимошенко, до конца 2023 года в Украине должно быть завершено восстановление всей сети государственных дорог.