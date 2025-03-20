У Тернопільській області спецслужби РФ намагалися завербувати школяра для диверсій
У Тернопільській області російські спецслужби намагалися завербувати шестикласника для підпалів об'єктів критичної інфраструктури. Однак школяр звернувся до поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тернопільської обласної прокуратури.
"На жаль, фіксуємо непоодинокі випадки вербування російськими спецслужбами неповнолітніх для участі у диверсійній діяльності. На цьому фоні спільна робота прокуратури та поліції щодо профілактичної роботи серед дітей дають позитивні результати", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли у прокуратурі, нещодавно до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов учень шостого класу і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у соціальній мережі Telegram від невідомого акаунту із пропозицією підробітку, шляхом підпалу об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.
Йому був надісланий відеозапис, у якому демонструвалися способи заробітку та посилання на Telegram-канал для реєстрації.
"Шестикласник не спокусився на обіцяні гроші, а повідомив про цей факт офіцера освітньої безпеки. Правоохоронці поспілкувалися зі свідомим школярем та подякували за його позицію. Такий вчинок - це свідчення, що діти можуть бути проінформованими про виклики часу та відповідальними", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ викрила російські спецслужби на вербуванні українських підлітків для вчинення антисемітських провокацій та актів вандалізму у різних регіонах України, аби спробувати розхитати внутрішню обстановку в країні та дискредитувати нашу державу на міжнародній арені.
Минулого року СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ Росії. До неї входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.
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