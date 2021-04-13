Терехов не справляется с ситуацией в Харькове, его предвыборные позиции слабнут, - эксперт

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов не справляется с ситуацией в городе. В связи с чем, его стартовое положение перед выборами усугубляется.

"Харьков без Геннадия Кернеса стремительно движется к точке бифуркации. В этой точке - 31 октября - решится: либо систему, то есть Харьков, накроет хаос и неопределенность, либо все выйдет на новый уровень упорядоченности", - пишет эксперт.

По его словам, скорые досрочные выборы, которые должны были бы, подстегнуть нынешнюю власть города работать максимально эффективно, лишь усугубляют ситуацию. Терехов уже уступает на старте и "пытается наверстать упущенное, но делает только хуже", считает Карасев.

"Пытаясь нарастить себе популярность, Терехов не решился ввести непопулярные жесткие карантинные ограничения во время третьей волны COVID-19. Напротив начал часто появляться на публике и без маски, и устраивать масленичные гуляния. А ситуация с COVID-19 едва ли не худшая в стране, больницы переполнены, люди умирают. Медицинская система в коллапсе, поскольку была совершенно не подготовлена к новой волне эпидемии, которую предсказывали еще на Новый год", - отметил эксперт.

Также он добавил, что в горсовете команда, работавшая с Кернесом, постепенно дистанцируется от Терехова, не веря в его победу. Сам Терехов, пытаясь нарастить себе популярность, дает харьковчанам заведомо невыполнимые обещания.

"Так случилось с Коксохимом, на который временный мэр обещал найти управу, но не нашел. Так случилось с тарифами на услуги ЖКХ, которые поднялись сразу же после обещания Терехова этого не делать. Ну а война билбордов, которую временный мэр устроил с Добкиным, выглядела несерьезно", - добавляет политолог.

По его мнению, причиной того, что Терехов не справляется с ситуацией и не воспринимается большинством харьковчанам как будущий мэр, кроется в отсутствии у него достаточного политического веса, который "зарабатывается годами политической деятельности".