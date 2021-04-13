Терехов не справляется с ситуацией в Харькове, его предвыборные позиции слабнут, - эксперт
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов не справляется с ситуацией в городе. В связи с чем, его стартовое положение перед выборами усугубляется.
Об этом заявил политический эксперт Вадим Карасев в Facebook.
"Харьков без Геннадия Кернеса стремительно движется к точке бифуркации. В этой точке - 31 октября - решится: либо систему, то есть Харьков, накроет хаос и неопределенность, либо все выйдет на новый уровень упорядоченности", - пишет эксперт.
По его словам, скорые досрочные выборы, которые должны были бы, подстегнуть нынешнюю власть города работать максимально эффективно, лишь усугубляют ситуацию. Терехов уже уступает на старте и "пытается наверстать упущенное, но делает только хуже", считает Карасев.
"Пытаясь нарастить себе популярность, Терехов не решился ввести непопулярные жесткие карантинные ограничения во время третьей волны COVID-19. Напротив начал часто появляться на публике и без маски, и устраивать масленичные гуляния. А ситуация с COVID-19 едва ли не худшая в стране, больницы переполнены, люди умирают. Медицинская система в коллапсе, поскольку была совершенно не подготовлена к новой волне эпидемии, которую предсказывали еще на Новый год", - отметил эксперт.
Также он добавил, что в горсовете команда, работавшая с Кернесом, постепенно дистанцируется от Терехова, не веря в его победу. Сам Терехов, пытаясь нарастить себе популярность, дает харьковчанам заведомо невыполнимые обещания.
"Так случилось с Коксохимом, на который временный мэр обещал найти управу, но не нашел. Так случилось с тарифами на услуги ЖКХ, которые поднялись сразу же после обещания Терехова этого не делать. Ну а война билбордов, которую временный мэр устроил с Добкиным, выглядела несерьезно", - добавляет политолог.
По его мнению, причиной того, что Терехов не справляется с ситуацией и не воспринимается большинством харьковчанам как будущий мэр, кроется в отсутствии у него достаточного политического веса, который "зарабатывается годами политической деятельности".
Напомним, 30 марта народные депутаты поддержали вопрос внеочередных выборов городского головы Харькова. Выборы назначили на воскресенье 31 октября 2021 года.
Как ранее писало РБК-Украина, 17 декабря 2020 мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.
Депутаты Харьковского городского совета VIII созыва во время первой сессии 9 декабря избрали секретарем горсовета Игоря Терехова, которому ранее прочили кресло председателя Харьковской ОГА.