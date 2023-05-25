Теплові пастки і відеокамери: як у МВС планують ловити порушників кордону
Перед МВС стоїть завдання обладнати кордон, щоб люди не змогли через нього пройти. Міністерство з міжнародними партнерами робить все, щоб технічно обладнати всі західні кордони.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Це і теплові пастки, і відеокамери, які будуть стояти по всій лінії кордону і будуть нам сигналізувати про те, що є намагання перейти кордон. На це, відповідно, буде наша реакція", - повідомив міністр.
Клименко заявив, що в перші місяці війни випадків порушення перетину кордону було набагато більше ніж зараз.
"Але ще раз хочу сказати - технічне оснащення кордону є пріоритетним. Зараз ми з міжнародними партнерами говоримо про спільне облаштування кордону. Більше того, ми на деяких ділянках спільно несемо службу з нашими європейськими партнерами. Але не забуваємо, що дуже багато людей знаходяться на сході та півдні нашої держави", - розповів міністр.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба входить до структури Міністерства внутрішніх справ.
Відзначимо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроект, який передбачає покарання для чоловіків, що незаконно виїхали з країни під час війни. Ця ініціатива буде спільною для парламенту та уряду. Наразі не передбачено жодних покарань для осіб, які незаконно перетнули кордон і повернулися в Україну. Однак після закінчення війни держава планує нагадати кожному громадянинові про його дії під час конфлікту, особливо тим, хто нелегально перетнув кордон.
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