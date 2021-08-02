Теплоснабжающие предприятия задолжали "Сумыгазу" более 44,7 млн гривен

По состоянию на начало августа теплоснабжающие компании задолжали АО "Сумыгаз" более 44,7 млн гривен за распределение газа. Такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газовой компании и состояние расчетов между участниками рынка.

Теплоснабжающие компании города Сумы задолжали 23 млн гривен, Шостинського района – 10 млн гривен, Ахтырского – 10 млн гривен, Конотопского – 500 тысяч гривен, Белопольского - 600 тысяч гривен, Роменского – 600 тысяч гривен.

"Согласно законодательству, операторы ГРМ не имеют права осуществлять распределение газа теплоснабжающим предприятиям, которые имеют задолженность за предыдущие периоды. Поэтому мы заблаговременно информируем местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, громады о ситуации с расчетами тепловых предприятий за распределение газа. Поскольку несвоевременное начало отопительного периода или прекращение транспортировки природного газа в котельные зимой неизбежно приведет к социальному напряжению", - отмечает коммерческий директор АО "Сумыгаз" Денис Черненко.

В пресс-службе отметили, что в 2021 году предприятия, которые производят тепло, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Сумыгаз". Если на начало июля 2020 года сумма долгов составляла 6,6 млн гривен, то в этом году она достигла – 44,7 млн гривен. Речь о предприятиях, которые должны зимой обеспечивать теплом тысячи домохозяйств и небытовых потребителей, среди которых есть школы, детсады и другие учреждения.

"Накануне осенне-зимнего периода задолженность тепловых организаций за доставку газа ставит под угрозу не только само начало отопительного сезона предприятиями ТКЭ, но и подготовку газовых сетей к наибольшей сезонной нагрузке. Ведь именно летом проводятся плановые работы по модернизации газовых сетей, осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замене участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильной доставки газа в течение отопительного сезона до домовладений и предприятий Сумщины", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, так же из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"В целом 30% доходов АО "Сумыгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные теплоснабжающим компаниям. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны предприятий ТКЭ негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.