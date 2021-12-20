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Тендер на почти 150 млн гривен по созданию ЛЭП на юге Украины выиграла компания с корнями из РФ

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 17:22
Тендер на почти 150 млн гривен по созданию ЛЭП на юге Украины выиграла компания с корнями из РФ Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Тендер на почти 150 млн грн по проектированию ЛЭП в Николаевской, Одесской и Херсонской областях выиграла компания "СоюзЭнергоПроект", которая является "дочкой" российской компании с аналогичным названием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Prozzoro.

Так, согласно данным аукциона в тендере выиграла ООО "Союзэнергопроект". Компания с таким же названием и бенефициаром зарегистрирована и в России.

Тендер на почти 150 млн гривен по созданию ЛЭП на юге Украины выиграла компания с корнями из РФ

Политолог Вадим Карасев считает, что результат этого тендера может быть продолжением гибридной войны России по отношению Украины. Поскольку данные ЛЭП имеют стратегическую ценность для национальной безопасности Украины.

"Вполне очевидны риски, которые несет "незаметный тендер" для безопасности страны, да и для энергообеспечения зимой южных регионов. Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущее СНБО, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования", - подытожил эксперт.

Напомним, что в феврале 2021 года в Крыму сообщили о готовности помочь Украине электроэнергией.

Ранее, Служба безопасности Украины заявляла, что из-за дефицита угля возможна техногенная чрезвычайная ситуация.

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