Темпи відновлення української металургії у 2024 році будуть залежати від логістики, - GMK Center

Минулий рік став ще одним роком випробувань для української металургії. Темпи відновлення у 2024 році будуть залежати від логістики.

"Через війну розміри української економіки суттєво скоротилися. Те ж саме відбулося і в металургії, однак можна констатувати, що ситуація певним чином стабілізувалася: обсяги виробництва сталі і прокату у 2023 р. майже такі ж самі, як у 2022 р. Лише виробництво чавуну впало на 6,1% - це можна пояснити втратою металургійних комбінатів у Маріуполі, який окуповано російськими військами", - вказують аналітики.

Експерти вказують: українські металургійні підприємства знаходяться поруч з лінією розмежування, вздовж якої відбуваються військові дії, тому найбільший ризик пов’язаний з наслідками обстрілів, що становлять загрозу як для виробничих активів, так і персоналу підприємств. Повністю нейтралізувати цей ризик наразі неможливо, тому підприємства продовжують працювати з урахуванням можливих заходів безпеки.

Основною ж проблемою металургії є логістика, а саме - використання морських шляхів. І хоча торік почав працювати український морський коридор, його функціонування пов’язане з низкою проблем і обмежень, оскільки цей маршрут не є повністю безпечним і не може використовуватися для тих обсягів перевезень, що були до війни. Все це накладатиме відбиток на плани підприємств з відновлення виробництва.

"В умовах невизначеності і високих військових ризиків висока ймовірність того, що від збільшення виробництва у 2024 році доведеться відмовитися. На наш погляд, базовим (реалістичним) сценарієм на поточний рік є збереження обсягів виробництва на рівні 2023 р.: такі рівні можливо підтримувати з урахуванням наявних логістичних обмежень та інших проблем військового часу. Таким чином, у 2024 р. металургія збереже свою роль в українській економіці і буде основою для відновлення української інфраструктури та економіки", - йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, раніше Світовий банк оприлюднив свій звіт, згідно з яким понад 20% українського бізнесу зіткнулись із руйнуваннями через повномасштабну війну, а 70% підприємств втратили доходи. Найбільш постраждалою ж галуззю є металургія: її капіталізація впала на 60%.