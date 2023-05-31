Темпи боїв на Бахмутському напрямку залишаються низькими: карти боїв ISW

Активність росіян на Бахмутському напрямку вже декілька днів залишається низькою, а біля Вугледара вона навпаки виросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

30 травня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Сватового. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська), Крохмального (20 км на північний захід від Сватового) та Новоселівського (15 км). на північний захід від Сватового).

Голова Луганської області Артем Лисогор повідомив, що російські війська вели наступ у районі Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового). Російський агрегатор новин стверджує, що російські війська поступово просуваються в Масютівку. ISW досі не спостерігала візуального підтвердження будь-якого російського просування або контролю над Масютівкою.

Російські джерела стверджували, що 30 травня російські сили здійснили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Російські джерела стверджували, що російські війська штурмують Білогорівку (10 км на південь від Кремінної) і оточують українські сили. ISW не бачила візуального підтвердження просування Росії поблизу Білогорівки.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська відчувають труднощі з укомплектуванням регулярних підрозділів і замість цього використовують чеченських ахматівців, козаків, підрозділи територіальної оборони, формування БАРС (Бойового резерву російської армії) та підрозділи "Шторм-З".

Український Генштаб повідомив, що російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася перетнути українсько-російський кордон у районі Зелене (34 км на північний схід від міста Харкова).

Бої на Донбасі

Темпи наступальних дій Росії та України на Бахмутському напрямку станом на 30 травня залишаються низькими. Генштаб України повідомив, що 30 травня російські війська не проводили наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку російські війська проводять заміну та перегрупування сил, а українські сили зосереджені на інших завданнях і вже кілька днів не просуваються на північну та південну околиці Бахмута.

Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили знищили наступальний потенціал ГВК "Вагнера" і що українські удари по російських військах завдають значних втрат - 80 убитих і 119 поранених станом на 30 травня - під час надання допомоги на місці.

Череватий зазначив, що за останні дні на Бахмутському напрямку відбулося лише дві-три бойові дії, а 30 травня жодного бойового зіткнення не було. Однак деякі російські джерела стверджують, що українські сили проводили обмежені контратаки.

Речник російського Південного угруповання військ Вадим Астаф’єв стверджував, що російські війська відбили три наземні атаки України на Соледарсько-Бахмутському напрямку, а російський військовий блогер стверджував, що українські війська здійснили контратаки в районі Андріївки та Кліщіївки (обидва в межах 7 км на південь від Бахмута). Він також стверджував, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Російські війська здійснили незначне просування на тлі продовження наземних атак на лінії Авдіївка-Донецьк 30 травня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська здійснили незначне просування на південний захід від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) поблизу шосе E50 станом на 29 травня.

У Генштабі України повідомили, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Побєди (5 км на південний захід від Донецька), Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька), а також у місті Мар'їнка (на південно-західному напрямку околиці міста Донецька).

Українські офіційні особи повідомили, що минулої доби російські війська здійснили 12 наземних ударів на авдіївському напрямку та 12 - на мар’їнському напрямку. Речник Таврійського напрямку ЗСУ Валерій Шершень заявив, що російські підрозділи "Шторм" і "Шторм-З" переважно штурмують Мар’їнку[44].

Російське джерело стверджувало, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області 30 травня. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська намагалися просунутися поблизу Великої Новосілки (32 км на північний захід від Вугледара), і бої посилилися поблизу Вугледара.

Він також стверджував, що українські сили змусили російські сили відступити з південно-західного дачного району Микільське (4 км на південний захід від Вугледара) через річку Кашлагач. Генштаб України повідомив, що російські війська не проводили наступальних дій на заході Донецької області.

"Південна вісь"

30 травня російські війська не проводили підтверджених наземних ударів на південному напрямку. Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що російські війська ведуть оборонні дії на південному оперативному напрямку в Херсонській та Запорізькій областях. Російські сили продовжували вести регулярний вогонь з непрямої наводки по населених пунктах, які утримують українці, на південній лінії фронту.

Російські та українські джерела повідомляли, що українські сили завдали ударів по об'єктах на південному напрямку. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 30 травня заявив, що українські війська завдають ударів по дорогах і мостах в окупованій Росією Запорізькій області та вдарили по дорозі, що сполучає окуповані Росією Василівку та Дніпрорудне.

Рогов також повідомив, що українські сили завдали удару по Михайлівці (приблизно 45 км на північ від Мелітополя) 30 травня . Мер українського Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські війська завдали ударів по Михайлівці 29 і 30 травня. Повідомляється, що геолокаційні зображення, опубліковані 29 травня, показують пошкодження від удару українського HIMARS по автостоянці з російськими автомобілями в Михайлівці.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що українські війська завдали удару по окупованій Росією будівлі в Юрівці (на узбережжі Азовського моря, приблизно за 30 км на захід від Маріуполя). На зображеннях, які з’явилися 30 травня, нібито видно знищену російську командно-штабну машину 55К6А для ЗРК С-400, яку українські війська нібито знищили в невстановленому районі Херсонської області 20 травня.

Повідомляється, що станом на 30 травня чеченські елементи діють в районі Оріхова на заході Запорізької області. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 29 і 30 травня опублікував кадри, на яких нібито батальйон "Юг-Ахмат" діє на Оріхівському напрямку.

Ситуація на фронті 30 травня

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18:00 30 травня ЗСУ відбили 11 атак росіян в Луганській та Донецькій областях, захоплення яких є наразі основною ціллю ворога.

Також за останню добу ЗСУ знищили 410 росіян, загальна кількість втрат противника складає 207440 військових.

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