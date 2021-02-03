Телеканалы Медведчука являются инструментом психологической войны против Украины, - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий поддержал применение санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne и ZIK. По его мнению, такое решение не является наступлением на свободу слова, поскольку эти телеканалы не является СМИ.

Об этом Билецкий написал на своем Telegram-канале.

"Эти медиаструктуры никогда и не были прессой. Они - лишь инструменты психологической войны Российской Федерации против нашего государства", - заявил Билецкий.

Также, по его словам, существует информация о возможных попытках дестабилизировать ситуацию и организовать массовые волнения со стороны "пятой колонны" и "антиукраинских сил".

"Сейчас распространяется информация, о том что "пятая колонна" попытается организовать массовые беспорядки в поддержку помоек Медведчука. Хочу предостеречь антиукраинские силы даже не пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине", - сказал Белецкий и пообещал, что "Национальный корпус" будет противодействовать таким попыткам.

Напоминаем, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал РБК-Украина, что телеканалам NewsOne, ZIK и "112 Украина" не поможет перерегистрация, чтобы восстановить вещание.

Также источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Украина ввела санкции против самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Более того, источники издания сообщили, что каналы Казака финансируются за счет бизнеса в ОРЛО.