Технический дефолт - не приговор: как перезапустить экономику Украины

Давайте разделим 1,9 трлн гривен долгов государства на 42 млн украинцев. Каждый из нас должен кредиторам 45 тысяч гривен. Это почти 2 тысячи долларов. Мы должны всем – Международному валютному фонду, Европейскому банку реконструкции и развития, Европейскому инвестиционному банку и многим другим.

Долговая кабала расписана на годы вперед. В бюджете-2020 заложено 398 млрд гривен (181 из них – внешние долги) на оплату "тела" кредитов и их обслуживания (процентных ставок). Это самая крупная статья расходов госбюджета – около 40%. В 2021 году нужно отдавать 312,7 млрд грн, в 2022-м – 219,1 млрд гривен. Итого за три года почти триллион – 938,8 млрд грн. Не забывайте, что в 2019-м мы в целом заплатим 469,84 млрд гривен.

Вам не кажется странным, что в следующем году на образование (143 млрд грн) и медицину (113 млрд грн) вместе взятые страна потратит более чем в полтора раза меньше, чем на долги? Мне – да. Объявить технический дефолт – решение сложное, оттого непопулярное. Но, как считает часть экономистов и экспертов, жизненно необходимое.

Есть два основных сценария технического дефолта. Первый – когда мы договариваемся с кредиторами, второй – принимаем самостоятельное решение вопреки. До сих пор Украина добросовестно придерживалась своих обязательств. Некоторым политикам и заинтересованным экспертам не стоит преувеличивать проблему полной утраты доверия со стороны западных партнеров. Как раз наоборот – за последние годы Украина доказала свою надежность.

Технический дефолт – это тот случай, когда деньги есть, но заемщик отказывается выплачивать их кредитору. Такой дефолт не заканчивается реальным банкротством. Это решение, когда заемщик средств, назовем это так, не видит "достаточных оснований" выплачивать кредит. Понимаю, звучит грубо, но такое тоже бывает.

Вернемся к страхам. Действительно, на разных политических ток-шоу мы часто слышим про пугающие примеры других стран, прошедших дефолт. Согласен, это опыт. Но не пугало. У каждого технического дефолта есть своя глубокая предыстория, несопоставимая с нашей ситуацией. Как можно сравнивать Украину с Грецией? Или примерять на нас технический дефолт допутинской России 1998 года? Аргентинский кризис начала "нулевых"? Другие масштабы, исторический цикл, состояние мировой экономики.

Бывший министр финансов Наталия Яресько в 2015 году говорила, что нельзя сравнивать украинский кризис с тем же греческим. Но также она просила не преувеличивать значение, которое может иметь вероятный технический дефолт для населения. В частности, не изменится курс гривны, банковские счета останутся в сохранности.

Я поддерживаю мнение, что одна из задач власти – заморозить выплаты на 20-30 лет.

Зачем Украине деньги? Конечно, стратегию определяет власть. От себя могу суммировать ожидания: стране нужна "большая стройка" и "рестарт". То есть развитие инфраструктурных проектов. Реформа ключевых отраслей, таких как образование и медицина.

Ведь мы сильно отстали. Как можно перезапустить образовательную сферу без денег? Никак. А что без денег делать с медициной? Давайте не обманывать себя: мы продолжаем жить прошлым. Мы недостаточно стимулируем предпринимательство как глобальную идеологию.

Рестарта ждали от нового правительства. Озвученная мной идея реструктуризации долгов обсуждалась при формировании Кабмина и постановке его стратегических целей. Но, как видим, от такого сценария отказались в кратчайшие сроки. Очень жаль.

Хотя, возможно, Премьер-министр Алексей Гончарук попросту забыл об этой возможности. Как ранее дважды забывал вовремя оплатить лицензию на право ведения адвокатской деятельности, а также рассчитаться за коммунальные услуги. Что в итоге не помешало Гончаруку возглавить Кабмин – никто коммунальные сервисы ему не отключал.

Представим, что мы оставили всё, как есть. Зависимость от иностранных государств и организаций будет становиться беспросветной. Кому-то будет принадлежать наш долг, а у кого-то будут работать наши люди. Да, повезет украинцам, обладающим определенным капиталом. Но что делать остальным?

Украина больше не может позволить себе работать на возвращение долгов. Чудес не бывает.