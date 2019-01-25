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Татьянин день: история и традиции праздника

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 12:27
Татьянин день: история и традиции праздника
Фото: Татьянин день - праздник студентов (pixabay.com/nastya_gepp)

25 января свой праздник отмечают все Татьяны и студенты

Татьянин день стал праздником студентов с позапрошлого века - после открытия первого университета в Российской империи. Поздравления в стихах на День студента, пожелания в праздник именинницам, а также история Татьяниного дня - в материале Styler.

Поздравления 25 января с Днем ангела Татьяны

Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя!
Этот праздник — самый лучший
На исходе января.
Ты, как солнышко, согреешь
Всех и каждого зимой.
Я тебе желаю счастья
В этот чудный праздник твой!

***

Здоровья, счастья и добра,
Желаю искренне Татьяна.
Ведь эта троица всегда,
Необходима и желанна.
Заботы, нежности, тепла,
Чтоб сердце Ваше согревали.
И от любви душа цвела,
Случилось всё о чем мечтали.

25 января - Татьянин деньФото: 25 января - Татьянин день (pixabay.com)

Поздравляю с Татьяниным днем!
Пусть забудутся все неудачи.
Пусть приходят успехи во всём,
Чтоб решались любые задачи.
Счастье будет, здоровье придет.
Исполнение заветных желаний
Поскорее пусть вам принесет
Замечательный праздник Татьянин!

***

Поздравляю с Днем Татьяны!
Желаю тебе, чтобы всегда
Сбывались все идеи, планы,
И не касалась чтоб беда.

Поздравления в Татьянин день: стихи и смс для студентов

Поздравляю всех студентов,
Пусть халява к вам придет,
Пусть подарит, наконец-то,
День студента круглый год!

***

Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски - как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях - креатив.

Татьянин день отмечают все студентыФото: Татьянин день отмечают студенты (pixabay.com)

С Днем студента! Шары славной,
Добрых преподов вагон,
Чтоб веселье бурной лавой,
Залило бы знаний дом.
Пусть, все сессии сдаются,
С легкостью, на раз и два.
Пусть, глаза твои смеются,
Будет жизнь светла, легка.

***

Отнюдь не чипсами студент закусит пиво -
Гранит науки застряёт в зубах.
Тебе, дружок, желаю быть счастливым,
Пусть сила будет в молодых руках,
Пусть солнце светит ярко, не печет,
А ты учись, трудись как в поле пчелка!
Тогда любой экзамен и зачет,
Как семечки ты будешь щелкать.

История Татьяниного дня

Святая Татьяна жила в Риме в эпоху зарождения христианства. С детства она верила в Бога и хотела посвятить жизнь служению ему. Повзрослев, девушка стала служительницей в церкви, помогала больным, беременным, участвовала в обряде крещения.

Но в то время пришел к власти государственный совет, который принуждал христиан отказаться от веры и поклоняться языческим богам. Татьяна не покорилась их законам, за что язычники подвергли ее мучениям. Девушка терпела ужасные пытки.

В первый день пыток ей выкололи глаза, но Татьяна усердно молилась Богу и просила его открыть мучителям духовные очи. Внезапно все восемь мужчин, истязавших девушку, увидели ангелов, которые отражали их удары. После этого они обрели веру и просили Татьяну простить их, за что были обезглавлены по приказу римских властей.

Икона Святой ТатьяныФото: Икона Святой Татьяны (facebook.com/aida.tv3)

Во второй день пыток Татьяну ранили кинжалами, но вместо крови из ее тела текло молоко, а раны благоухали. На следующий день следов пытки вовсе не осталось.

Татьяну бросали на съедению льву, но он лизал ей руки и разорвал одного из охранников. Ее объявили ведьмой, остригли волосы и заперли в церкви, но из всех испытаний Татьяна выходила невредимой.

Когда власти поняли, что пытки напрасны, девушку обезглавили. Произошло это 12 января (25 января по новому стилю) 226 года. Ее смерть привела в веру многих сомневающихся людей, а церковь провозгласила девушку святой.

Почему Татьянин день стал Днем студента 

Святая Татьяна является покровительницей всех студентов с XVIII столетия,  именно 12 января 1755 года, в Татьянин день, императрицей Елизаветой Петровной было одобрено прошение Ивана Шувалова об открытии первого университета.

Уже 23 января 1755 года Московский университет начал свою работу, а еще через несколько лет среди университетских строений появилась и церковь Святой Татьяны, а мученицу стали называть покровительницей всех учащихся.

Татьянин день - праздник студентовФото: Татьянин день - праздник студентов (pixabay.com)

Окончание зимней сессии приходилось как раз на 25 января, поэтому праздник Татьяны все студенты отмечали бурно и весело.

Народные традиции праздника

Татьянин день имеет несколько названий: Бабий кут, Солныш, Татьяна, Татьяна Крещенская. Издавна о празднике говорили так: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!".

В этот праздник ставят свечи за успехи в учёбе.

Девушки мастерили метелочки из тряпочек и перьев. Они верили, что если положить метелочку на кухне в доме возлюбленного, то парень обязательно позовет замуж.

Женщины в Татьянин день пекли хлеб в виде солнца и приглашали светило поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому достался "кусочек солнца".

В Татьянин день пекли караваиФото: В Татьянин день пекли караваи (pixabay.com/aureliofoxrj)

Тем, кто хочет отметить праздник по народным традициям с ароматной выпечкой на столе, стоит обратить внимание на следующие приметы во время приготовления каравая:

  • если на хлебе появился холмик при выпечке - жизнь наладится и пойдет "вгору";
  • ровная поверхность праздничного каравая - к спокойной и размеренной жизни;
  • даже если коровай немного подгорал, хозяйка не расстраивалась. Подгоревшую корочку давали съесть молодой девушке, чтобы она смогла легко перенести все трудности в жизни. 
  • трещина на каравае - тревожный признак, суливший ссоры и разногласия в семье.

Считается, что девочка, родившаяся в этот день, станет хорошей хозяйкой.

Кстати, 25 января свой день рождения отмечает Тина Кароль. РБК-Lite собрал самые яркие наряды и громкие достижения именинницы за год.

Ранее мы рассказывали, какой гороскоп для всех знаков Зодиака подготовили астрологи на пятницу, 25 января.

Видео: РБК-Украина

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