Татьянин день: история и традиции праздника

25 января свой праздник отмечают все Татьяны и студенты
Татьянин день стал праздником студентов с позапрошлого века - после открытия первого университета в Российской империи. Поздравления в стихах на День студента, пожелания в праздник именинницам, а также история Татьяниного дня - в материале Styler.
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя!
Этот праздник — самый лучший
На исходе января.
Ты, как солнышко, согреешь
Всех и каждого зимой.
Я тебе желаю счастья
В этот чудный праздник твой!
***
Здоровья, счастья и добра,
Желаю искренне Татьяна.
Ведь эта троица всегда,
Необходима и желанна.
Заботы, нежности, тепла,
Чтоб сердце Ваше согревали.
И от любви душа цвела,
Случилось всё о чем мечтали.
Фото: 25 января - Татьянин день (pixabay.com)
Поздравляю с Татьяниным днем!
Пусть забудутся все неудачи.
Пусть приходят успехи во всём,
Чтоб решались любые задачи.
Счастье будет, здоровье придет.
Исполнение заветных желаний
Поскорее пусть вам принесет
Замечательный праздник Татьянин!
***
Поздравляю с Днем Татьяны!
Желаю тебе, чтобы всегда
Сбывались все идеи, планы,
И не касалась чтоб беда.
Поздравляю всех студентов,
Пусть халява к вам придет,
Пусть подарит, наконец-то,
День студента круглый год!
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски - как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях - креатив.
Фото: Татьянин день отмечают студенты (pixabay.com)
С Днем студента! Шары славной,
Добрых преподов вагон,
Чтоб веселье бурной лавой,
Залило бы знаний дом.
Пусть, все сессии сдаются,
С легкостью, на раз и два.
Пусть, глаза твои смеются,
Будет жизнь светла, легка.
***
Отнюдь не чипсами студент закусит пиво -
Гранит науки застряёт в зубах.
Тебе, дружок, желаю быть счастливым,
Пусть сила будет в молодых руках,
Пусть солнце светит ярко, не печет,
А ты учись, трудись как в поле пчелка!
Тогда любой экзамен и зачет,
Как семечки ты будешь щелкать.
Святая Татьяна жила в Риме в эпоху зарождения христианства. С детства она верила в Бога и хотела посвятить жизнь служению ему. Повзрослев, девушка стала служительницей в церкви, помогала больным, беременным, участвовала в обряде крещения.
Но в то время пришел к власти государственный совет, который принуждал христиан отказаться от веры и поклоняться языческим богам. Татьяна не покорилась их законам, за что язычники подвергли ее мучениям. Девушка терпела ужасные пытки.
В первый день пыток ей выкололи глаза, но Татьяна усердно молилась Богу и просила его открыть мучителям духовные очи. Внезапно все восемь мужчин, истязавших девушку, увидели ангелов, которые отражали их удары. После этого они обрели веру и просили Татьяну простить их, за что были обезглавлены по приказу римских властей.
Фото: Икона Святой Татьяны (facebook.com/aida.tv3)
Во второй день пыток Татьяну ранили кинжалами, но вместо крови из ее тела текло молоко, а раны благоухали. На следующий день следов пытки вовсе не осталось.
Татьяну бросали на съедению льву, но он лизал ей руки и разорвал одного из охранников. Ее объявили ведьмой, остригли волосы и заперли в церкви, но из всех испытаний Татьяна выходила невредимой.
Когда власти поняли, что пытки напрасны, девушку обезглавили. Произошло это 12 января (25 января по новому стилю) 226 года. Ее смерть привела в веру многих сомневающихся людей, а церковь провозгласила девушку святой.
Святая Татьяна является покровительницей всех студентов с XVIII столетия, именно 12 января 1755 года, в Татьянин день, императрицей Елизаветой Петровной было одобрено прошение Ивана Шувалова об открытии первого университета.
Уже 23 января 1755 года Московский университет начал свою работу, а еще через несколько лет среди университетских строений появилась и церковь Святой Татьяны, а мученицу стали называть покровительницей всех учащихся.
Фото: Татьянин день - праздник студентов (pixabay.com)
Окончание зимней сессии приходилось как раз на 25 января, поэтому праздник Татьяны все студенты отмечали бурно и весело.
Татьянин день имеет несколько названий: Бабий кут, Солныш, Татьяна, Татьяна Крещенская. Издавна о празднике говорили так: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!".
В этот праздник ставят свечи за успехи в учёбе.
Девушки мастерили метелочки из тряпочек и перьев. Они верили, что если положить метелочку на кухне в доме возлюбленного, то парень обязательно позовет замуж.
Женщины в Татьянин день пекли хлеб в виде солнца и приглашали светило поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому достался "кусочек солнца".
Фото: В Татьянин день пекли караваи (pixabay.com/aureliofoxrj)
Тем, кто хочет отметить праздник по народным традициям с ароматной выпечкой на столе, стоит обратить внимание на следующие приметы во время приготовления каравая:
Считается, что девочка, родившаяся в этот день, станет хорошей хозяйкой.
Кстати, 25 января свой день рождения отмечает Тина Кароль. РБК-Lite собрал самые яркие наряды и громкие достижения именинницы за год.
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Видео: РБК-Украина