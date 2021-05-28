У Таруты заявили, что не будут подавать в суд на Мкртчана-младшего

Юрист Сергея Таруты заявил, что политик не будет подавать в суд на сына совладельца корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана Эдуард Мкртчана, который заявил, что ему угрожали люди из окружения нардепа.

"На днях уважаемое украинское издание опубликовало интервью сына бывшего акционера ИСД Олега Мкртчана, который отбывает тюремный срок в Москве за хищение $3 млрд. Дети бизнесменов, никогда не имевшие отношения к родительскому бизнесу, в последнее время часто дают интервью, полные вымысла и клеветы. Эдуард Мкртчан решил не вдаваться в подробности, описывая причины, по которым его отец в 2014 году - во время аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе - перебрался в Москву, а позднее - отказался от украинского гражданства. Сергей Тарута остался в Донецкой области, защищал Мариуполь, из-за чего оказался под российскими санкциями и потерял многочисленные активы", - сказано в письме.

Юрист добавил, что "комментировать фантазии сына Мкртчана господин Тарута не считает возможным".

"Из сострадания к Эдуарду, выросшему на его глазах, господин Тарута не станет подавать иск в суд. Но мы, как юристы господина Таруты, считаем уместным публично напомнить Эдуарду Мкртчану, что клевета - это все еще противозаконное действие. Эдуарда Мкртчана и его отца, осужденного в Российской Федерации по статье "мошенничество", здесь в Украине ожидает ряд судебных разбирательств, непосредственно связанных с деятельностью ИСД и аффилированных компаний. Великодушие господина Таруты на Фемиду не распространяется. Поэтому вам, Эдуард, и вашему отцу придется нести ответственность за свои поступки перед законом", - подытожил Радченко.

Напомним, в 2010 году мажоритарными акционерами группы ИСД стали структуры, близкие к российской госкорпорации "Внешэкономбанк". Среди миноритариев ИСД - Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

В 2013 году Тарута оценивал долг ИСД перед западными банками в $2,5 млрд.

С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся на не подконтрольной правительству Украины части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю, писала "Немецкая волна".

Экс-партнер Таруты Олег Мкртчан в 2014 году отказался от украинского гражданства и получил российское. В 2019 году суд в Москве признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к девяти годам колонии.

В 2017 году ИСД заявил о полной утрате контроля над Алчевским металлургическим комбинатом, коксохимическим заводом "Алчевсккокс" и предприятием "Экоэнергия" из оккупированного Алчевска Луганской области.

В корпорации заявляли, что до последнего времени при поддержке акционеров эти предприятия выплачивали все налоги и обязательные платежи в бюджеты Украины различных уровней.

О долге партнеров Тарута заявил в интервью "Украинской правде", которое вышло 12 мая.