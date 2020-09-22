ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать независимый регулятор, - эксперт

Киев , Вторник 22 сентября 2020 13:31
Тарифы на железнодорожные перевозки должен устанавливать независимый регулятор, - эксперт
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Установлением тарифов на перевозки по железной дороге должен заниматься независимый регулятор, что обеспечит их обоснованность.

Об этом заявила экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

"Безусловно, нужен независимый регулятор. Так же, как это есть, например, по транспортировке газа, так же это нужно для транспортировки железной дорогой", - уверена Ляпина.

По ее словам, также необходимо провести реформу тарифа, чтобы не включать в него то, что не касается непосредственно железнодорожных перевозок.

Эксперт пояснила, что в состав тарифа не должно входить содержание непрофильных активов, находящихся на балансе УЗ.

"Реформа тарифа все равно должна быть проведена, от нее никуда не денешься. Регулятор должен потом работать с монопольными составляющими этого тарифа. Но если в этот тариф навешать снова специальные больницы, какие-то соцуслуги, санатории и еще что-то, то это никому не даст ответ на вопрос, что же такое железнодорожные перевозки", - пояснила Ляпина.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ).

В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект - "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (№3927).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Транспорт Укрзализныцягрузоперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь