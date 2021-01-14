Тарифные убытки Операторов в 2020 году составили 1,6 млрд гривен, - РГК

Газорегуляторный пункт (пресс-служба РГК)

Ценовая конъюнктура на газовом рынке во втором полугодии 2020 года привела к получению убытков операторами ГРМ по итогам года в сумме свыше 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

"Главная статья расходов – природный газ для технологических нужд, который газораспределительные компании покупают на тарифные средства. Ценовое ралли, которое длится на европейских хабах, демонстрирует, что действующие тарифы на распределение уже не покрывают все обоснованные издержки Операторов ГРМ", - говорится в сообщении.

В РГК отметили, что Операторы систем распределения природного газа около 40% полученных тарифных средств направляют на закупку объемов природного газа для технологических затрат. В течение июля–декабря 2020 года его стоимость на Украинской энергетической бирже выросла на 54%. К концу прошлого года рыночная стоимость газа была на треть выше индикатива, заложенного в тарифах на распределение Операторов ГРМ. В результате по итогам 2020 года операторы газораспределительных сетей, работающие под брендом РГК, суммарно получили свыше 1,6 млрд гривен убытков.

"Аналогичная ситуация наблюдается и по отношению к тарифам на распределение природного газа, установленным НКРЭКУ на 2021 год. Ценовое ралли, происходящее на всех торговых площадках Европы, делает практически невозможной покупку газа Операторами ГРМ по актуальным рыночным ценам за счет средств, заложенных в тарифах газораспределительных компаний", - говорится в сообщении.

В частности, по словам РГК, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 850 грнивен за тысячу куб. м. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 грнивен за тысячу куб. м.

"Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляли закупку технологического газа на Украинской энергетической бирже. Но ни одна из компаний не получила предложений о покупке ресурса на рынке за заложенные в тарифе средства. Это свидетельствует о том, что действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает все экономически обоснованные расходы на покупку технологического газа Операторов ГРМ", - говорится в сообщении.

Также в РГК напомнили, что в тексте Меморандума з МВФ, подписанного президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, было сказано, что "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приведет тарифы на распределение к полной компенсации расходов". По мнению компании, следствием перекосов в регулировании станет тарифное разбалансирование на уровне операторов ГРМ и доведение их до преддефолтного состояния уже в первом полугодии 2021 года.

"Сложности с покрытием всех экономически обоснованных расходов на покупку технологического газа Операторов ГРМ могут создать дисбаланс в отношениях газораспределительных компаний с Оператором ГТС Украины и к ухудшению его финансового состояния. Напоминаем, что его сертификация проводилась при условии, что тарифы для Операторов ГРМ будут установлены на экономически обоснованном уровне. Упомянутые дисбалансы создают угрозу энергетической безопасности в Украине", - говорится в сообщении.