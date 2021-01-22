Тарифные убытки АО "Криворожгаз" за 2020 год составили более 73 млн гривен

Газовая труба (kmu.gov.ua)

Резкий рост цен на газ, который АО "Криворожгаз" покупает для технологических потребностей за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года. С начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также не покрывают всех обоснованных расходов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "Криворожгаз" почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%. В то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже. За счет существенной разницы в цене газа и стоимости газа, заложенной в тарифе АО "Криворожгаз" компания по итогам 2020 года получила убытки в сумме 73,29 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Криворожгаз".

В частности, в пресс-службе рассказали, что в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена ​​на уровне 5 800 гривен за тысячу куб. м. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 гривен за тысячу куб. м. АО "Криворожгаз" не смогло приобрести газ на Украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, подписанный президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы Операторов ГРМ. Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировки на уровне Операторов ГРМ и доведения предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.