Если тариф на передачу электроэнергии повысят, подорожает все, от проезда до продуктов, - эксперты

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к тотальному росту цен.

Об этом рассказали эксперты в комментариях "Главкому".

По словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, увеличение тарифа на транспортировку электроэнергии - это "начало цепной реакции повышения цен на все без исключения". Хотя он и отметил, что рост цен на продукты и услуги будет отличаться, ведь доля затрат на энергоресурсы в себестоимости разная. Однако подчеркнул: подорожание будет тотальным.

Эксперты также обратили внимание, что подорожает проезд в электротранспорте, в пригородных и пассажирских поездах.

"Укрзализныця" потребляет около 4 млрд кВт/час в год. Если не поднять стоимость проезда, убытки УЗ от пассажирских перевозок возрастут еще больше", - указано в материале.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, ведь из-за роста тарифа на электроэнергию задолженность водоканалов за потребленный ток увеличится, что может спровоцировать их отключения от электроснабжения.

"Электроэнергия составляет более 40% себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения. Повышение тарифа на ее передачу приведет к возникновению или увеличению задолженности водоканалов. И как следствие - отключения их от электроснабжения", - посчитали в издании.

По их словам, от роста тарифов больше всего пострадают представители энергоемких отраслей.

Так, вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко говорит, что решение НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции химической промышленности и заставит снижать издержки путем увольнения работников.

"Мы считаем каждую копейку, химия с 2016 года по 2019 год восемь тысяч рабочих мест уже потеряла. Мы конкурируем и находим какие-то внутренние резервы, но это трудно", - объясняет Гольченко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря на 30%, до 312,76 грн/МВт-ч.

Теперь комиссия предлагает повысить тариф в 2021 году еще больше, к 324,81 грн/МВт*ч, хотя ранее планировала снизить его до 309,8 грн/МВт-час. Почему планы так резко изменились, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электроэнергии будут временно прекращать или и вовсе замораживать работу.