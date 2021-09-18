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Талибы заявили, что создание постоянного правительства Афганистана может занять месяцы

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Афганистан, Суббота 18 сентября 2021 04:07
Талибы заявили, что создание постоянного правительства Афганистана может занять месяцы Фото: создание постоянного правительства Афганистана может занять месяцы (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Талибы заявили, что создание постоянного правительства Афганистана может занять месяцы. Талибы готовы вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

"Министры все еще могут поменяться, и на формирование окончательного состава кабинета могут уйти дни или месяцы", - сказал представитель движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин.

Для выстраивания двухсторонних отношений с США, по его словам, Вашингтон должен разморозить афганские активы, поскольку Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис.

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