ua en ru
Ср, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тактичні підсумки – універсальні аксесуари для військових людей

Середа 28 серпня 2024 13:28 promo
UA EN RU

Військовослужбовці користуються великою кількістю різних аксесуарів, а екіпірування у них включає чимало варіантів виробів під різні завдання. Одним із прикладів такого екіпірування є підсумки, за допомогою яких можна безпечно переносити з собою боєприпаси, продукти харчування, медикаменти, аксесуари до зброї та багато іншого.

Тактичні підсумки – універсальні аксесуари для військових людей

Кріплення універсальне і воно передбачене як для кріплення на розвантажувальні жилети, так і на спеціальні розвантажувальні системи. Тому підсумки можна розміщувати як завгодно та комбінувати їх відповідно до особистих уподобань. Вони витримують великі навантаження і забезпечують швидкий доступ до вмісту навіть у екстремальних ситуаціях.

Переваги підсумків

Такий елемент спорядження має кілька особливостей та переваг:

  • рівномірний розподіл ваги за надмірної активності;
  • захист розміщених усередині предметів від вологи, води, пилу та бруду;
  • міцне кріплення всього, що не хочеться втратити;
  • простота використання.

Якщо порівнювати підсумки з повноцінними рюкзаками, то вони набагато менше вміщують речей, але до них забезпечений швидкий доступ.

Тактичні підсумки – універсальні аксесуари для військових людей

Різновиди підсумків

Спочатку такі аксесуари застосовувалися виключно для транспортування та отримання швидкого доступу до боєприпасів. У майбутньому з'явилася нова класифікація залежно від того, що й за яких умов потрібно переносити. Тому сьогодні виділяють такі варіанти підсумків:

  • медичні (відмінне рішення для зберігання медикаментів та військових аптечок);
  • під боєприпаси (застосовуються для носіння гранат, додаткових чи спустошених магазинів, а також інших боєприпасів);
  • загальні (використовуються для особистих речей, документів, інструментів для чищення зброї та багато іншого);
  • сухарні (підсумки під продукти харчування).

Додатково є універсальні підсумки та спеціалізовані під карти. Їхнє комбінування дозволить правильно підготувати обладнання та аксесуари, що важливо перед початком виконання бойового завдання.

Тактичні підсумки – універсальні аксесуари для військових людей

Особливості купівлі підсумків

Великий вибір пропозицій доступний на сайті Balistyka.ua, де є окрема категорія з детальними характеристиками та параметрами. Об'єм підсумків не повинен бути більше 10 літрів, а в іншому випадку виникнуть проблеми при його носінні та транспортуванні.

Тактичні підсумки – універсальні аксесуари для військових людей

Міцність визначається типом тканини, що використовується при пошитті. Додатково застосовуються спеціальні способи переплетення ниток, що сприяє додатковому збільшенню зносостійкості та міцності. Для надійної фіксації використовується кріплення Molle чи інші аналоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ
Артсистеми, дрони та 1090 загарбників: Генштаб назвав оновлені втрати РФ
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова