"Святая Русь" не має нічого святого: Всеукраїнська рада церков засудила атаки РФ на Україну
У Великодні свята Росія атакує українські міста ракетами й дронами. "Святая Русь" вкотре доводить, що для неї немає нічого святого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).
ВРЦіРО зауважила, що попри святковий період, повʼязаний зі святкуванням єврейського Песаха та християнського Великодня, російська держава і тепер кожного дня і ночі тероризує дроновими й ракетними атаками та бомбардуваннями українські міста і села.
За даними ради, внаслідок цих атак в містах Кривий Ріг, Дніпро, Суми, Харків та інших вбито і поранено багато мирних мешканців, зруйноване житло та інші будівлі громадського призначення.
"Через ці справи бачимо, що для держави, яка декларує себе "Святою Руссю", насправді немає нічого святого. Відсутня елементарна повага до цінності людського життя, не кажучи вже про пошану до святкових днів християнства та юдаїзму", - підкреслили в ВРЦіРО.
Водночас в раді зазначили, що цьогорічний Великдень в один день відзначають всі християни: православні, католики й протестанти. За словами ВРЦіРО, цей рік також є особливим для всіх християн з огляду на святкування 1700-річчя Нікейського Собору.
"Ми, глави українських Церков і релігійних організацій, рішуче засуджуємо терористичні атаки Російської Федерації на українські міста і села та закликаємо провідні держави світу вжити всіх заходів щодо припинення російської військової агресії проти України та посилення спроможності України захищати себе, захищати життя", - заявили в раді.
Водночас ВРЦіРО закликала всіх людей доброї волі до молитов про перемогу правди та справедливий мир для України
"Співчуваємо жертвам російського державного терору та просимо Всевишнього про справедливу відплату винуватцям нинішнього та всіх інших актів російського терору проти народу України", - підсумували в раді.
Подвійний ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що сьогодні, у Вербну неділю, російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. Внаслідок атаки загинули щонайменше 34 особи, серед них двоє дітей, а кількість поранених сягнула 117, зокрема 15 дітей.
За даними Сумської обласної військової адміністрації, удари були нанесені двома балістичними ракетами, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури, включаючи житлові та нежитлові будівлі.
Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.
Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Росія отримає жорстку відповідь за цей напад, наголосивши, що ворог отримає "нашу лють і відплату".
Цей напад викликав обурення серед міжнародної спільноти. Західні лідери засудили дії Росії, зазначивши, що такі атаки свідчать про відсутність поваги до людського життя.
Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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