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Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні

Україна, Вівторок 02 липня 2024 11:33
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Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні Фото: Доходи українців перевищили середній рівень світу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні. Оцінку доходів за паритетом купівельної спроможності підвищено з 4270 до 5070 доларів на душу населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію СБ.

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке впало більш ніж на 15% з початку вторгнення з Росії .

Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%, йдеться в публікації.

У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною діяльністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань, що продовжуються. наголошую у Світовому банку.

У поточному фінансовому році 2025 року країни з низьким рівнем доходу визначаються як країни з ВНД на душу населення, розрахованим з використанням методу Світового банку, у розмірі 1145 доларів або нижче в 2023 році; країни з рівнем доходу нижче середнього – це країни з ВНД на душу населення від 1146 до 4515 доларів; країни з рівнем доходу вище за середній - це країни з ВНД на душу населення від 4516 до 14 005 доларів; Країни з високим рівнем доходу – це країни з ВНД на душу населення понад 14 005 доларів.

Світовий банк перевів Україну до групи країн з доходами вищими за середні

Нагадаємо, за даними НБУ, у 2024 році реальні доходи населення України зростають завдяки підвищенню зарплат, пенсій та зниженню інфляції.

Станом на червень 2024 року 37% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 47% – як не поганий та не добрий, 14% – як добрий.

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